ABD’nin Gazze ateşkes kararını veto etmesi, Filistinlilerin soykırımına yeşil işık yakmaktır

Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Genel Sekreter Agnes Callamard’ın ABD’nin söz konusu karar tasarısını veto etmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Callamard “ABD’nin bu utanç verici vetosu, bu ülkenin uzun listeye sahip eylemlerinden biridir. Bu, İsrail’e Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırımı, sivilleri aç bırakmayı ve onların yok oluşuna zemin hazırlamayı sürdürmesi için verilen açık bir izindir.” dedi.

Callamard açıklamasının devamında “ABD, İsrail’i sivillerin kan dökülmesine son vermeye çağırmak için önemli bir fırsatı daha kaçırdı. BM Güvenlik Konseyi’nin, açlığı ve korkunç acıları durdurma, rehineleri kurtarma ve İsrail’in yardım ulaştırma sürecine yönelik boğucu kısıtlamalarını kaldırma yönündeki çabalarını engellemenin ne gibi bir gerekçesi olabilir?” ifadelerini kullandı.

Af Örgütü Genel Sekreteri ayrıca

“2 milyondan fazla Filistinlinin hayatı tehlikede: Beslenme yetersizliği belirtileri nedeniyle hastaneye yatırılan bebekler ve çocuklar; aç karnına uyuyan on binlerce çocuk…” diye ekledi.

IRNA