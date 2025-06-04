61 yıldır kapalı olan Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi otele mi dönüşüyor?

Fener Rum Patrikhanesi Avrupa’nın en büyük ahşap yapısı olan Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi’ni lüks bir otele dönüştürme planları yapıyor. Mimari açıdan eşsiz olan yapının restorasyonu için en az 60 milyon avroya ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Bünyamin Dobrucalı

Bir asrı aşan geçmişi olan Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi tam 61 yıldır sessiz bekleyişini sürdürüyor.

Ancak şimdilerde Fener Rum Patrikhanesi Avrupa’nın en büyük ahşap yapısı olan binayı turizm sektörüne kazandırmak için kolları sıvadı.

Patrikhane yetkililerinin oy birliğiyle onayladığı imar planlarının ardından binanın lüks bir otele dönüştürülerek çürümekten kurtulabilmesi için ilk adım atılmış oldu.



1964’den beri kapalı…



Büyükada’daki tarihi yapı onlarca yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Kathimerini gazetesi, ”Kaynaklar, Türkiye, Yunanistan ve çok uluslu otel zincirlerinden yatırımcılarla uzun vadeli kiralama anlaşmalarının düşünüldüğünü gösteriyor.” bilgisini paylaştı.



Yetimhane olarak kullanılsın diye…



1898’de Fransız-Osmanlı mimar Alexandre Vallaury tarafından planlı bir lüks otel olarak inşa edilen bina, Sultan II. Abdülhamid’den hiçbir zaman işletme izni almadı. 1903’te, önde gelen bir Yunan bankacının eşi olan Eleni Zarifi tarafından satın alındı ​​ve Ekümenik Patrikhane’ye yetimhane olarak kullanılmak üzere bağışlandı.

1964’te kapatılan bina, o tarihten itibaren bakımsız kalarak ciddi şekilde harap oldu ve çökme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Bina, mühürleninceye kadar binlerce çocuğa hizmet verdi. Uzun süren hukuk mücadelelerinin ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2010 yılında binanın Patrikhane’ye iade edilmesine karar verdi.

Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi 1996’da turizm bölgesi ilan edilerek otel olarak işletilmesi planlanmış, ancak bu plan Anıtlar Kurulu tarafından onaylanmamıştı.

Mimari açıdan eşsiz olan yapının restorasyonu için en az 60 milyon avroya ihtiyaç duyulacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Bünyamin Dobrucalı

https://www.sonmuhur.com/61-yildir-kapali-olan-buyukada-rum-ortodoks-yetimhanesi-otele-mi-donusuyor