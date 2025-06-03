Türkiye’de sözde santral protestosu

Türkiye’deki Örgütler Metsamor Nükleer Santrali’nin Kapatılması Çağrısıyla Protesto Düzenledi

Cumhurriyet’in haberine göre, Türkiye’nin dört bir yanından 33 çevre ve insan hakları örgütü, Ermenistan’ın Metsamor Nükleer Santrali’nin faaliyetine karşı Iğdır’da protesto düzenledi.

Çevre örgütlerinin yayınladığı bildiride Metsamor Nükleer Santrali’nin kapatılması çağrısı yapıldı.

Bildiriyi Mersin Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Sabahat Aslan okudu.

“Türkiye-Ermenistan sınırına 16 kilometre ve Iğdır’a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor Nükleer Santrali’nin ilk reaktörü 1976’da, ikincisi ise 1980’de devreye alındı.

1988 Spitak depreminden sonra nükleer santralin her iki reaktörü de halkın endişeleri, baskıları ve protestoları nedeniyle kapatıldı.

1993 yılında Ermenistan hükümeti nükleer santrali yeniden açmaya karar verdi ve 1995 yılında faaliyete geçti.

2005 yılında öngörülen ömrünü tamamlayan nükleer santralin faaliyeti 2016 yılına kadar uzatıldı ve nükleer santralin faaliyet süresinin uzatılması farklı tarihlerde devam etti.

Bu santralin özellikle Iğdır ilinde çevre ve insan sağlığı üzerinde çok olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Nükleer konularla ilgilenen tüm uluslararası kuruluşları ve Ermenistan hükümetini, Çernobil ve Fukuşima’nın kaderiyle karşı karşıya kalmadan önce Metsamor nükleer santralini kapatmaya çağırıyoruz.

Ülkemizin ilgili yapıları bu santrali kapatmak için derhal önlem almalıdır.

Mücadelemiz Metsamor nükleer santrali kapanana kadar devam edecek”,- diye belirtti.

Aslan ayrıca “bu bölgedeki kanser vakaları o kadar arttı ki yoksul insanlar tedavi alamıyor, kan kanseriyle doğan çocuk sayısı arttı”,- dedi ve Türkiye’de Akkuyu, Sinop veya İğneada’da nükleer santral yapılmasını istemediklerini ekledi.

Ekim 2022’de IAEA Genel Müdürü Rafael Grossi’nin Metsamor nükleer santralini bizzat ziyaret ettiğini ve santralin çalışmalarını çok övdüğünü de eklemek gerekir.

Grossi, Twitter mikroblogunda “Ermenistan ekonomisi Metsamor nükleer santraline dayanıyor ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı nükleer santralin düşük karbonlu enerjiyi güvenli ve emniyetli bir şekilde iletmesine yardımcı olmak için desteğini sunmaya devam edecek.

Metsamor’da yapılan güvenlik iyileştirmelerini görmekten mutluyum ve özverili personelin bağlılığından etkilendim”,- diye yazmıştı.

Ermenistan Kamu Radyosu