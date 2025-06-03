Gürcistan’dan son günlerde aralarında Türkiye ve Azeraycan vatandaşı da olan 31 yabancı sınır dışı edildi

Son günlerde Gürcistan’dan İran, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 31 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edildi. 2025 yılının ilk çeyreğinde ülkeden sınır dışı edilenlerin sayısında ciddi bir artış kaydedilmişti. Bu dönemde toplam 2.019 kişi sınır dışı edildi; bu sayı, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %305’lik bir artış anlamına geliyor.

2025’in ilk çeyreğinde yalnızca 4 Azerbaycan vatandaşı sınır dışı edilmesine rağmen, 2024 yılında Azerbaycan vatandaşları 71 kişi ile sınır dışı edilenler arasında ilk sırada yer almıştı.

Öte yandan, Gürcistan’daki insan hakları savunucuları bu gelişmeden endişe duyuyor. Bu endişelerde, gazeteci Afgan Sadigov’un durumu özel bir yer tutuyor.

Daha önce Azerbaycan’ın Sadigov’un iadesini talep etmesi, insan hakları çevrelerinde kaygı yaratmıştı.

ERMENİ HABER AJANSI