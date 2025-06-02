Patrik Maşalyan’dan Diyarbakır’a ruhani ziyaret

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır’a ruhani bir ziyarette bulundu.

Maşalyan 31 Mayıs 2025 Cumartesi sabahı hava yoluyla Diyarbakır’a hareket etti.

Patrik aynı gün öğlen saatlerinde, şehirdeki Surp Sarkis Kilisesi’ni ziyaret etti. Yıllardır harap halde olan kilise için onarım çalışmalarına geçtiğimiz aylarda başlanmıştı.

Patrik burada Vartkes Ergün Ayık başkanlığında vakıf yönetiminden ve mimarlardan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akşam saatlerinde, Surp Giragos Kilisesi’nde Patrik Maşalyan’ın riyasetinde ayin yapıldı.

Gece, Surp Giragos Kilisesi’nin bahçesinde akşam yemeği düzenledi.

1 Haziran Pazar sabahı Surp Giragos Kilisesi’nde Pazar ayini (Badarak) sunuldu

Halkın da katıldığı ayinde ilahileri Artur Bağdasaryan başkanlığında koro öğrencileri seslendirdi.

Kutsal Ayinin sonunda Patrik Maşalyan başkanlığında Diyarbakır’da ebediyete göçenler için ayin-i ruhani gerçekleştirildi.

Patrik Diyarbakir ziyareti vesilesiyle, belediye başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Patrik Maşalyan aynı gün akşam saatlerinde kendisine eşlik eden ruhanilerle İstanbul’a döndü.

Agos