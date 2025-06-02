Paşinyan’dan Ermeni kilisesi lideri Karekin’in çocuğu olduğu iddiası

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Ermeni Kilisesi lideri II. Karekin arasındaki tartışma tırmanıyor. Paşinyan’ın iddialarına henüz kiliseden bir açıklama gelmedi.

Ermenistan’da bir süredir devam eden Kilise- Paşinyan tartışmasında Paşinyan’dan yeni bir açıklama geldi. Başbakan Nikol Paşinyan, Tüm Dünya Ermenileri Katalikosu II. Karekin’in bir çocuğu olduğunu öne sürdü. Bu iddia, Paşinyan ile kilise arasında süregelen gerilimin son halkası oldu. Gerilim, Paşinyan’ın Ermeni devletinin kilise liderinin seçilmesinde ‘belirleyici bir söz hakkı olması gerektiğini’ sözleriyle tırmanmıştı.

Paşinyan, “Eğer II. Karekin gerçekten bekâret yeminini bozmuş ve bir çocuğu varsa, Tüm Ermenilerin Katolikosu olarak kalamaz” dedi.

OC Media’nın haberine göre Paşinyan, bu konuyu şimdi gündeme getirmesinin nedenini, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin bir mensubu olarak ‘ruhani güvenliğe’, başbakan olarak ise ‘ulusal güvenliğe’ tehdit görmesi olarak açıkladı.

Geçen hafta içinde Paşinyan bu konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapmıştı. Eçmiadzin ise pazartesi öğleden sonraya kadar Paşinyan’ın iddialarına resmî bir yanıt vermemiş, yalnızca birkaç din adamı bireysel açıklama yapmıştı. Paşinyan’ın son açıklamasından sonra kilise toplandı ve açıklama yayınlaması bekleniyor.

Paşinyan, Karekin’e dair iddialarından önce cuma günü bir başka bir açıklama yaparak, Ermeni devletinin “Tüm Ermenilerin Katolikosu”nun seçiminde belirleyici söz hakkına sahip olması gerektiğini ve adayların ‘dürüstlük denetiminden’ geçmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca Paşinyan, İncil’den alıntılarla paylaşımlarını devam ettirmişti.

Hükümet ile kilise arasındaki tartışma, Paşinyan’ın 29 Mayıs’taki kabine toplantısında kiliselerin ‘depolara’ dönüştürüldüğünü söylemesiyle yeniden başladı. Paşinyan’ın paylaşımları, hem hak savunucuları hem de muhalefet tarafından, kullandığı sert dil, laik bir devlette kilise işlerine müdahalesi ve ‘kiliseye karşı savaş’ başlattığı gerekçesiyle ağır biçimde eleştirildi.

Pazar günü ise bir rahip, kilise destekçileri ve Paşinyan yanlıları arasında tartışmalar çıktı.

Hükümet ile kilise arasındaki çatışma, 2020’deki İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’nda Ermenistan’ın yenilgisinden sonra daha da görünür hale geldi. Savaşın ardından kilise lideri, Paşinyan’ın istifasını isteyen çağrılara katılmıştı.

Nisan 2023’te II. Karekin, yine Paşinyan’ın istifası talep etti. Paşinyan bu talebe karşı, “Kilise siyaset yapmak istiyorsa, Ermenistan demokratik bir ülkedir” açıklamasında bulundu.

Agos