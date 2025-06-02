Fransa’nın Goris Fahri Konsolosluğu resmen açıldı

Fransa’nın Ermenistan’daki Goris kentinde fahri konsolosluk ofisinin açılış töreni Pazartesi günü düzenlendi. Törene çok sayıda devlet yetkilisi katıldı. Syunik Valisi Robert Ghukasyan, Goris Belediye Başkanı Arush Arushanyan, Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decottignies ve Goris Fahri Konsolosu Carmen Apunts açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Etkinlikte, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan, Ermenistan’ın Fransa Büyükelçisi Arman Khachatryan ve diğer davetliler de hazır bulundu.

Vali Ghukasyan, Goris’in Ermenistan’daki “en Fransız ruhuna sahip şehir” olduğunu belirterek, Fransız şehir ve bölgeleriyle imzalanan çok sayıda iş birliği anlaşmasını hatırlattı.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decottignies ise Goris’in Fransa için özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kente hem Syunik’in kavşak noktası olması nedeniyle hem de Fransa ile olan güçlü bağları sayesinde özel bir değer atfedildiğini belirtti. Goris’in, kardeş şehir anlaşmaları ve Syunik ile Auvergne-Rhône-Alpes bölgeleri arasındaki iş birlikleri sayesinde Fransa ile en yoğun ilişkileri sürdüren Ermenistan kenti olduğu ifade edildi.

Törende yapılan konuşmalarda, Syunik bölgesine ve Goris’e olan desteğin süreceği, bu adımın Ermenistan-Fransa dostluğunun derinleşmesine katkı sunacağı vurgulandı.

ERMENİ HABER AJANSI