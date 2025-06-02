Ermeni Jimnastikçi Artur Davtyan Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü kez altın madalya kazandı

Ermenistan artistik jimnastik milli takımı üyesi, olimpiyat gümüş madalyalı, dünya ve Avrupa şampiyonu Artur Davtyan, Avrupa şampiyonalarında üçüncü kez altın madalya kazandı. Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Jimnastik Şampiyonası’nın atlama masası finalinde 14.799 puan alan Davtyan, birinci olarak şampiyonluğa ulaştı. Davtyan daha önce 2021 ve 2023 yıllarında da Avrupa şampiyonu olmuştu.

Şampiyona kapsamında Ermenistan milli takımının diğer sporcuları da önemli başarılar elde etti. Hamlet Manukyan Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazanırken, Mamikon Khachatryan gümüş, Artur Avetisyan ise bronz madalya ile kürsüye çıktı.

ERMENİ HABER AJANSI