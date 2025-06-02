Erivan Şarap Günleri 2025

Ermenistan’ın ana şarap festivali geri dönüyor

Erivan, Haziran ayının başlarında bir kez daha şarabın tatlı aroması ve sevilen şarkıların melodileriyle dolacak.

6-8 Haziran tarihleri ​​arasında, yılın ana şarap etkinliği olan dokuzuncu Erivan Şarap Günleri festivali Ermenistan başkentinde gerçekleşecek.

Festival 2025 yılında yeni bir seviyeye ulaşacak.

Ermenistan’ın şarap rotalarını duyurmayı amaçlayan, şarap keyfi yapmak ve şarap kültürünü keşfetmek için özel bir gündem sunan “Şarap Günü Yolculuğunuz” kampanyası kapsamında konuklar sadece stanttan stant dolaşma fırsatına sahip olmayacak, aynı zamanda Ermenistan’daki en iyi şarap turizmi merkezlerini tanıma fırsatına da sahip olacaklar.

Festivalin yeni projesi olan Şarap Günü Rotanız, şarap yapımıyla ilgili müzeleri, tarihi ve kültürel sergileri, şarap imalathanelerini ve deneysel alanları birleştiren 20 benzersiz rota sunacak.

Sabahleyin Şarap Tarihi Müzesi’nde rotalardan birine başlayabilir, öğleden sonra şarap imalathanelerinden birinde devam edebilir ve caz, folk, indie ve Ermeni müziğinin modern bir yorumla çalınacağı Erivan Şarap Günleri Festivali’nde sonlandırabilirsiniz.

Festival sahneleri yine sevilen sanatçıları ve genç müzisyenleri bir araya getirecek ve 2025 müzik programı Erivan Belediyesi ile ortak bir proje olan “Love, Erivan” adını taşıyacak.

Her gün, Erivan hakkında bir şarkıya adanacak, şarkının sözleri konuklara dağıtılacak ve her gün 22.00’den itibaren toplanan herkes bunu bir müzikli flash mob formatında birlikte seslendirecek.

Sevilen YereWine ses performansı ayrıca beyaz ve kırmızı şarapların tadımının eşlik edeceği 3 boyutlu bir ses sunumuyla devam edecek.

Bu yıl, köklü markalardan yeni gelenlere kadar 100’e kadar şarap üreticisinin katılması bekleniyor.

Festival, sadece Ermeni şarabının tanıtımı için değil, aynı zamanda genç şarap üreticilerinin, deneysel etiketlerin ve şarap keşiflerinin lansmanı için de önemli bir platformdur.

Aynı zamanda, üst üste 9. yıldır, festivale kalıcı katılımcı olan şarap imalathanelerini görebilirsiniz.

Bu ise, projeye olan yüksek güven ve otoriteyi göstermektedir.

Artan misafir akışı (hem yerliler hem de turistler) nedeniyle, organizatörler etkinlik alanını genişletiyor.

Saryan, Tumanyan ve Moskovyan caddelerine ek olarak, bu yıl festival Bağramyan Caddesi’ne de uzanacak.

Festival, Erivan Belediyesi, Ermeni Turizm Komitesi ve diğer devlet yapılarıyla başarılı ortaklıklar içerecek.

Organizatörler, “Devlet desteği sadece finans alanında değil, aynı zamanda lojistik, iletişim, altyapı ve en önemlisi, festivalin ülkenin turizmi ve şarapçılığı için öneminin stratejik olarak tanınmasında ifade ediliyor”,- diyor.

Böylece, festival 2024 yılında belediyeden ilk kez Charles Aznavour adını taşıyan bir müzik sahnesi aldı.

Şehrin şarap ve müzik kültürünü birleştiren yeni bir cazibe merkezi haline geldi.

Erivan Şarap Günleri düzenli olarak uluslararası medya ve şarap uzmanlarının dikkatini çekiyor.

CNN, Forbes, Euronews, Wine Travel Awards. Festival 2022’de “Yılın Etkinliği” olarak tanındı ve 2024’te “Bölgesel Mıknatıs” adaylığını kazandı.

Bu yıl organizatörler, uluslararası konuklara yalnızca festival atmosferini değil, aynı zamanda Ermeni şarap yapım sistemini de tanıtmak için medya turları ve profesyonel ziyaretler hazırlıyor.

Bu nedenle, 6-8 Haziran tarihleri ​​arasında yılın şarap açısından en zengin ve renkli etkinliğini kaçırmayın.

Yaza şarap, parlak duygular ve unutulmaz anlarla başlamak için tarihlerinizi ayırtın.

Ermenistan Kamu Radyosu