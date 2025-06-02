Ege mutfağından bir miras: Papaz yahnisi tarifi

İzmir mutfağının köklü tariflerinden biri olan Papaz Yahnisi, arpacık soğan ve kırmızı etin nefis uyumuyla sofraları şölene çeviriyor.

İzmir mutfağı, Osmanlı ve Rum mutfaklarının iç içe geçtiği özel bir sentez sunar. Bu eşsiz lezzetlerden biri de Papaz Yahnisidir. Adını, 19. yüzyılın sonlarında İzmir’de yaşayan Rum papazların sıklıkla tükettiği yemeklerden alır. Özellikle kış aylarında tercih edilen bu yemek, bol arpacık soğan, salça ve baharatla harmanlanmış kırmızı etle hazırlanır. Yumuşacık etin tatlımsı soğanlarla bütünleştiği bu tarif, zamana meydan okuyan klasiklerden biridir.

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti (tercihen but veya kontrfile)

500 gram arpacık soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sirke (elma ya da üzüm sirkesi)

3-4 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 defne yaprağı

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

2 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Soğanları hazırlayın: Arpacık soğanların kabuklarını soyun. Eğer kolay soyulmazsa 5 dakika sıcak suda bekletin.

Eti kavurun: Zeytinyağını geniş bir tencerede kızdırın. Kuşbaşı eti ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Soğanları ekleyin: Etin üzerine arpacık soğanları ekleyin. Soğanlar hafif renk alana kadar birlikte kavurun.

Aromaları katın: Sarımsak, salça, sirke, şeker ve baharatları ekleyin. Güzelce karıştırın.

Suyunu verin: Sıcak suyu ilave edip defne yaprağını koyun. Kapağını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat et yumuşayana kadar pişirin.

Dinlendirin: Piştikten sonra 10 dakika dinlendirip sıcak olarak servis edin.

Cumhuriyet Gazetesi