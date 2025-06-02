CIES’e göre Spertsyan ve Mkhitaryan sezonun en etkili futbolcuları arasında

CIES Futbol Gözlemevi, 2024/25 sezonunun en etkili futbolcularına ilişkin hazırladığı, dünya genelindeki 60 ligden elde edilen verilere dayanan değerlendirme tablosunu yayımladı. Her pozisyondan en etkili 50 oyuncunun yer aldığı bu sıralamada iki Ermeni futbolcu da kendine yer buldu: Eduard Spertsyan ve Henrikh Mkhitaryan.

Eduard Spertsyan, Dünyanın En İyi Ofansif Orta Sahaları Arasında

Krasnodar takımının kaptanı olan Eduard Spertsyan, bu sezon Rusya şampiyonluğunu elde etti ve 80.1 puanla en etkili ofansif orta sahalar arasında 27. sırada yer aldı. Bu, Rusya Premier Ligi’nde (RPL) kaydedilen en yüksek performans oldu. 2024/25 sezonunda 28 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol atıp 6 asist yaptı. Özellikle “CCR” (gol pozisyonu yaratma), “FIN” (atak sonlandırma) ve “TAK” (şut) kategorilerinde gösterdiği performansla öne çıktı.

Spertsyan, uzun süredir Krasnodar’ın kilit oyuncularından biri olarak görülüyor ve bu sezonki istikrarlı performansıyla uluslararası arenada bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Her ne kadar üst düzey beş büyük ligde forma giymese de, uluslararası alandaki etkisi giderek artıyor.

Henrikh Mkhitaryan Merkez Orta Sahada Elit Oyuncular Arasında

Ermeni futbolunun efsane isimlerinden ve Inter’in orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan, merkez orta saha oyuncuları arasında 11. sırada yer aldı. 36 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Nicolò Barella ile aynı puanı (88.0) elde ederken, bir diğer takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu 21. sırada (83.5) yer aldı. Mkhitaryan, bu listede 39 yaşındaki Luka Modrić’ten sonra en yaşlı ikinci futbolcu olarak dikkat çekti.

Serie A’da bu sezon 32 maça çıkan Mkhitaryan, 1 gol atıp 5 asist yaptı. “DIS” (pas dağılımı) ve “DFS” (savunma müdahaleleri) kategorilerindeki güçlü performansıyla orta sahadaki dengeyi korumaya devam etti. Yaşına rağmen hâlâ takımın önemli bir parçası olan Mkhitaryan, üst düzeydeki performansını sürdürüyor. Üstelik üç gün içinde Inter formasıyla ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya çıkacak.

ERMENİ HABER AJANSI