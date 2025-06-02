Asya’daki ilk Ermeni TUMO Merkezi Japonya’da açıldı

1 Haziran’da Japonya’nın Gunma Eyaleti’nin Takasaki şehrinde Asya’daki ilk Tumo merkezi olan Tumo Gunma resmî olarak açıldı. Ermenistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamaya göre, açılış törenine Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Hakob Arşakyan da katılarak bir konuşması yaptı.

Arşakyan konuşmasında, “Bugün burada sizlerin huzurunda bulunmak ve Asya’daki ilk Tumo merkezinin Japonya’nın kalbinde, Takasaki şehrinde açıldığını duyurmak benim için büyük bir onur,” ifadelerini kullandı.

Tumo Gunma merkezinin açılışının, sadece gençlere ve yeniliğe yönelik ortak taahhüdü değil, aynı zamanda on yıllardır Ermenistan ile Japonya arasındaki dostane ilişkilerin temel taşlarından biri olan kültürel ve entelektüel alışveriş ruhunu da yansıttığını vurgulayan Arşakyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Coğrafi olarak birbirinden uzak olan halklarımız, demokrasi, direnç, bilgiye değer verme ve kültürel mirasa saygı gibi evrensel değerlerde birleşmektedir. Tumo Gunma çok yakında tüm eyaletten yaklaşık 1500 genci kabul ederek, Ermenistan ile Japonya arasındaki karşılıklı iş birliği ve yenilikçiliğin ilham verici bir platformu hâline gelecektir.”

Arşakyan, bu adımın yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek, Tumo eğitim modelinin Japonya’nın diğer şehirlerine de yayılması yönündeki geniş vizyonlarının bir parçası olduğunu, daha fazla gence modern ve dinamik bir eğitim fırsatı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Arşakyan, Japonya’daki ortaklara güven, destek ve dostluk için teşekkür ederken, Tumo’daki tüm iş birliği ve emekler için de minnettarlığını dile getirdi:

“Birlikte yalnızca Ermenistan ile Japonya’yı değil, geçmişle geleceği de birbirine bağlayan bir köprü inşa ediyoruz. Dilerim bu merkez, gelecek nesiller için yaratıcılık ve iş birliği kaynağı olur.”

Açılış törenine Gunma Valisi Ichita Yamamoto, Japonya Temsilciler Meclisi üyesi Taro Kono, Ermenistan’ın Japonya Büyükelçisi, Tumo’nun kurucusu Sam Simonian ve çok sayıda davetli katıldı.

ERMENİ HABER AJANSI