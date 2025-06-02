ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack kimdir? Tom Barrack kaç yaşında, nereli?

Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni Ankara Büyükelçisi belli oldu. Trump bu görev için Tom Barrcak’ı atadı. Peki, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack kimdir? Tom Barrack kaç yaşında, nereli?

TOM BARRACK KİMDİR?

Thomas Joseph Barrack Jr., 28 Nisan 1947’de Kaliforniya’da doğdu. Lübnan asıllı. Barrack’ın büyükanne ve büyükbabası, 1990 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden göç eden Lübnanlı Hristiyanlardı.

1969’da Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden mezun oldu ve 1972’de San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk doktorası yaptı. Barrack ilk olarak, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın kişisel avukatı Herbert W. Kalmbach’ın hukuk firmasında çalıştı. 1972’de firma Barrack’ı Suudi Arabistan’a gönderdi. Yıldızı kısa sürede o kadar parlamıştı ki, Kraliyet Ailesi’nin mensuplarıyla squash bile oynamaya başladı. Kraliyet Ailesi ile kurduğu yakınlık, daha sonra bir müvekkilinin Haiti’de bir petrol rafinerisi inşa etmek için izin almaya çalışmasına da yaradı.

TOM BARRACK’IN HAYATI VE KARİYERİ

1982’de Barrack, eski ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminde James G. Watt yönetimindeki ABD İçişleri Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra Barrack emlak sektörüne yöneldi ve ABD’nin en zengin insanları listesine girdi. 2014’te milyarderler listesinden düştü.

1980’lerin ortasında Teksaslı milyarder Robert Bass için çalışan Barrack, 1988’de The Plaza Hotel’in Trump’a satışından sorumluydu.

Barrack, 2016’daki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ı destekledi. Barrack, Trump’ın kampanya yöneticisi olarak Paul Manafort’u işe almasını önerdi. Barrack ile Manafort, 1970’li yıllarda her ikisi de Suudi Arabistan’da çalışırken tanışmışlardı.

26 Nisan 2016’da Barrack, iş ortaklarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Yousef Al Otaiba ile Trump’ın BAE’de yatırımları olduğuna dair güvence veren bir yazışma yaptı. Daha sonra Barrack, Trump’ın damadı Jared Kushner’ı tanıtmak için Otaiba’ya bir mesaj gönderdi ve ikili ilerleyen günlerde bir araya geldi.

21 Temmuz 2016’da Cumhuriyetçi Parti’nin Ulusal Kongresi’nde konuşma yapan Barrack, Eylül 2016’da Trump ile Katar Emiri arasında Trump Tower’da bir toplantı ayarlanmasına yardımcı oldu. Trump başkan olduktan sonra Trump ile Arap prensleri arasında aracı olmaya devam etti.

Barrack’ın cinsel istismar suçlamaları nedeniyle tutuklanan ve mahkemeye çıkmadan intihar eden milyarder Jeffrey Epstein’ın da arkadaşı olduğu iddia ediliyor. Gazeteci Michael Wolff, 2018’de yazdığı “Fire and Fury: Inside the Trump White House” adlı kitabında Barrack, Trump ve Epstein arasındaki ilişkiden de bahsetti.

Cumhuriyet Gazetesi