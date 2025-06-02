1700 Yıllık İznik Konsili’nin tarihi belgesel oldu

17 asır önce toplanan İznik Konsili’nin tarihi belgesel oldu. Gazeteci Melike Çapan’ın imzasını taşıyan “İznik Konsili” adlı belgeselde konsilin tarihini Ermeni, Rum, Süryani ve Latin Katolik toplumlarının ruhani liderleri ve temsilcileri ile tarihçiler anlatıyor. Belgesel, Bellek 365 YouTube kanalından izlenebilir.

Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik Konsili bu sene 1700’üncü yılını doldurdu. Bu vesileyle Hıristiyanlığın mihenk taşı olan İznik Konsili’nin tarihi bir belgeselle anlatıldı. Gazeteci, belgeselci Melike Çapan imzalı “İznik Konsili” adlı belgeselde tarihçiler, Ermeni, Rum, Süryani ve Latin Katolik toplumlarının ruhani liderleri ve temsilcileri konsilin tarihçesini anlatıyor.

1 Haziran’da Fener Maraşlı Rum Okulu’nda ilk kez izleyici karşısısına çıkan belgeselin özel gösterimine Ekümenik Patrik I. Bartholomeos, Türkiye Ermeni Patrikliği’nden Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan, Latin Katolik Kilisesi temsilcisi Peder Petru Vargas, Avustralya Başepiskoposu Makarios, Demre Metropoliti Hrisostomos ve Fener Vlahsaray Panayia Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Laki Vingas gibi isimler katıldı. Belgesel, Bellek 365 YouTube kanalından izlenebilir.

Gösterimin ardından konuşan yönetmen Çapan, “Bu belgesel ilk bana teklif edildiğinde açıkçası tereddüt ettim. Dinler tarihi benim çalışma alanım değildi; bugüne kadar daha çok toplumsal konulara odaklanan projeler yürüttüm. Ama proje ilerledikçe bunun yalnızca Hristiyanlık tarihine dair değil, siyasi tarih, kent belleği ve dinler tarihinin kesiştiği bir mesele olduğunu fark ettim” dedi.

Salondaki izleyici kitlesine de değinen Çapan, “Bugün burada sadece Hristiyanlar değil, farklı inançlardan ya da inanmayan pek çok insanın bir araya geldiğini görüyorum. Bu, ortak geçmişimizin ve kültürümüzün bir parçası” ifadelerini kullandı.

17 asır önce toplanan Konsil’in yıl dönümü nedeniyle birçok ülkede konferans ve anma törenleri düzenlenirken, İznik’te yapılması beklenen anma törenine ise yeni Papa 14. Leo’un katılması bekleniyor.

Agos