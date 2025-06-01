Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’dan ‘‘yeni süreç’’ açıklaması: ‘Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok’

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Surp Giragos Kilisesi’nde gerçekleştirilen ”isim ayinini” yönetti. Orta Doğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi adına yapılan ayinde, ilahiler seslendirildi, İncil’den bölümler okundu. Cemaat ise dua okuyup, mum yaktı. Ayin, patrik Maşalyan’ın Ermenice ve Türkçe vaazının ardından son buldu.

Patrik Maşalyan, daha sonra gazetecilere gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Düzenledikleri ayine ilişkin bilgi veren Patrik Maşalyan, “Bizim genellikle Anadolu’daki kiliselerimiz için tayin ettiğimiz bir gün olur. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi için de mayıs ayının son haftası ya da haziranın ilk haftası kilisenin takvimine uygun olarak bugünü belirledik. Öyle ki İstanbul’dan geldik. Bundan sonra eminim daha büyük katılımlar olacak bu kilisede” diye konuştu.

Surp Giragos Kilisesi’nin Orta Doğu’nun en büyük Ermeni kilisesi olduğunu hatırlatan Patrik Maşalyan, kiliseyi dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

”TÜRKİYE’DE 38 KİLİSEMİZ İŞLEV GÖREN 20 DİN ADAMIMIZ VAR”

Patrik Malşalyan, rahip okullarının olmamasından dolayı öğrenci yetiştirmede zorluk yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

”Bizim maalesef bir rahip okulumuz yok. Dolayısıyla öğrenci yetiştirmekte zorluğumuz var. Böyle bir okul olmadığı için talepler de az. Bizim 38 kilisemiz var Türkiye’de. İşlev gören sadece 20 din damımız var. Bu da zaten yeterli bir sayı değil. Artırılması için çabalıyoruz elbette. Anadolu’da kalmış bu kiliselerimizi halk az da olsa yine de mahrum bırakmak istemiyoruz. Bir takım özel günlerde ve bayramlarda İstanbul’dan din adamı göndererek o eksiği telafi etmeye çalışıyoruz.”

”BARIŞ OLMADIĞINDA HERŞEY KURAK KALIYOR”

Patrik Maşalyan, ”yeni sürece” ilişkin değerlendirmede de bulundu. Bu süreçte, hem patrik olarak hem de bütün din adamlarının mesaj vermesi gerektiğini dile getireren Maşalyan, ”Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor. Ot bitmiyor. Dolayısıyla o barışla beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler. Sorunlar çözülebilir. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz. O umut bu topraklarda hep var. Çünkü insan var oldukça içinde hep o umudu yeşertir. İnsanı en son terk eden umuttur. Öyle ki iyi niyet olsun diyoruz. İnsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararınadır. Barış olsun, esenlik olsun, dostluk ve kardeşlik olsun diyorum” diye konuştu.

Cumhuriyet Gazetesi