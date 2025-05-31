Mansur Yavaş: Talat Paşa anısına anıt yaptırdık

Mansur Yavaş, görevleri başında öldürülen diplomatların anısına, ABB’nin Çankaya’daki Botanik Bahçesi’nde “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı”nı yaptığını, Talat Paşa Bulvarı’nda ise Talat Paşa için bir anıt yapıldığını duyurdu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması Kolokyum Programı’na katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen kolokyuma şehit aileleri, gaziler ve emekli büyükelçiler katıldı.

Konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Yavaş, bugün burada milletin hafızasında derin izler bırakan acıyı unutmamak, görevleri başında saldırılarla öldürülen diplomatların hatıralarını yaşatmak için bir araya gelindiğini belirterek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak açtığımız ‘Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı’ yarışmasının ödül törenini, sadece bir mimari sürecin değil, aynı zamanda milletçe bir vefanın, bir duruşun, bir hafızanın parçası olarak görüyoruz” dedi.

Yavaş: Anısını yaşatmak için anıt yerleştirdik

Yavaş, “Ankara’da Talat Paşa Bulvarı üzerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önde gelen isimlerinden Talat Paşa’nın anısını yaşatmak için anıt yerleştirdik” dedi.

Talat Paşa kimdir?

Mehmet Talat Bey (1874 – 1921), 1910’lu yıllarda Osmanlı siyasetinin baş aktörlerinden biriydi.

1908 Jön Türk Devrimi öncesinde, Selanik-Makedonya’da bir posta memuru olarak çalışan Talat, İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) adıyla bilinen ve II. Abdülhamid’i devirmek için kurulan gizli ağın lideri olarak öne çıkmaya başlamıştı.

1908 Devrimi’nden sonra Talat, Meclis-i Mebusan üyesi ve birinci reis vekili oldu. Ağustos 1909’da Dâhiliye Nazırlığı’na getirilen iki İTC kabinesi üyesinden biriydi.

Ocak 1913’te, 1912 Haziranı’ndaki darbeyle yönetime gelmiş olan ve liberal Osmanlı hükümetine yapılan darbe girişiminde başı çeken Enver’in saflarına katıldı. İTC ve komitası, 1918 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu’nu yönetti.

1913’ten itibaren partinin güçlü adamı ve yeni Dahiliye Nazırı olan Talat, Küçük Asya’da Müslümanların ve Türklerin lehine bir demografik ve ekonomik dönüşüm planladı ve uygulamaya koydu.

Dahiliye Nazırı olarak, Ermenilerin evlerini terk etmeleri için verilen 1915 Tehcir kararının altında onun imzası vardı.

Talat süreci telegraf makinesini kullanma kabiliyetiyle direkt ve gizli iletişimlerle bizzat yönetti.

Şubat 1917 tarihinde Said Halim Paşa’nın sağlık sebeplerini ileri sürerek istifa etmesinden sonra Talat, vezir rütbesiyle ve Dahiliye ve Maliye nezâretlerinin katılımıyla sadrazamlığa tayin edildi.

Böylece Talat Paşa, Osmanlı tarihinde sadrazamlığa getirilen ilk mebus oldu.

Talat Paşa, 1918 yılı Ocak ve Şubat aylarında Bolşevikler’le yürütülen Brest-Litowsk mütareke görüşmelerini Osmanlı Devleti heyetinin baş delegesi sıfatıyla idare etti, ancak anlaşmaya varılamaması yüzünden İstanbul’a geri döndü. Sultan Reşad’ın vefatı üzerine usulen hükümetin istifasını sundu.

8 Temmuz 1918 tarihinde yeni padişah VI. Mehmed (Vahdeddin) tarafından tekrar sadrazamlığa getirildi.

Osmanlı Devleti’nin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson aracılığıyla mütareke girişiminde bulunmasının ardından hükümetin vazifesine devam etmesi imkânsız hale geldiğinden Talat Paşa 8 Ekim 1918’de istifasını sundu ve 14 Ekim’de Ahmed İzzet Paşa sadâretinde yeni kabinenin kurulmasıyla görevi resmen sona erdi. 1 Kasım 1918 tarihinde İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin örgütün feshine karar veren son kongresinin başkanlığını yapan Talat Paşa 1-2 Kasım gecesi Enver ve Cemal paşalar gibi önde gelen cemiyet liderleriyle birlikte bir Alman torpido gemisiyle Karadeniz üzerinden Sivastopol’a kaçtı ve ardından Berlin’e gitti.

Talat Paşa, bu tarihten itibaren İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yurt dışında yeniden başlattığı faaliyetin idaresinde Ali Sâî takma adıyla görev aldı, Bolşevikler ve galip devletlerle temaslar yaptı. Kendisi bu dönemde ayrıca Mustafa Kemal Paşa ile muhaberede bulundu.

Talat Paşa, 15 Mart 1921 tarihinde Berlin’de Daşnaktsutyun militanı Soghomon Tehliryan tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Talat Paşa’nın uzun süre Berlin Müslüman Mezarlığı’nda kalan mezarı yirmi iki yıl sonra İstanbul’a getirilerek Abide-i Hürriyet’e gömüldü. (25 Şubat 1943).

Serbestiyet