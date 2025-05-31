Ermeni Soykırımı çalışmaları

Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, Ermeni Soykırımı çalışmaları alanına önemli bir katkı sağlamıştır

Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve özellikle Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı Tarihi Bölümü, az sayıda bilimsel personel ve mütevazı kapasitelerle, Ermeni Soykırımı tarihinin sorunlarının incelenmesine ve bilimsel işbirliğine ve bilimsel personelin eğitimine yaptığı katkıyla soykırım çalışmalarının geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır ve sağlamaya devam etmektedir.

Bu görüş, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı Tarihi Bölümü Başkanı Armen Marukyan tarafından, Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü’nde başlatılan “Ermeni Soykırımı’nın Bir Yüzyılı. Miras, Zorluklar ve Gelecek” başlıklı üç günlük uluslararası konferansta dile getirildi.

1992 yılında, UBA Tarih Enstitüsü’nün Ermeni-Rus Tarihi İlişkileri Bölümü’nde “Ermeni Sorunu, Ermeni Soykırımı ve 19. Yüzyıl Sonları ve 20. Yüzyıl Başlarında Büyük Güçler” tematik grubunun oluşturulduğunu ve daha sonra Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı Tarihi Bölümü’nün bu temelde kurulduğunu hatırlatan Marukyan’a göre, söz konusu tematik grubun, Akademisyen Mkrtich Nersisyan başkanlığındaki bölümde oluşturulduğunu kabul etmek kesinlikle doğaldır, çünkü bu konular her zaman Ermeni Soykırımı ile ilgili belgelerin ilk bilimsel yayınını yazan onun bilimsel ilgi alanı kapsamında olmuştur.

Marukyan ayrıca seçkin bilim insanının diğer değerli eserlerini de sundu.

Söz konusu tematik grubun başkanının, daha önce Ermeni Soykırımı ile ilgili bir Alman belgeleri koleksiyonunu hazırlamış ve yayına sunmuş olan Doktor Profesör Stepan Stepanyan olması tesadüf değildi.

Marukyan ayrıca dikkat çekici çalışmalarına da değindi.

“Nersisyan ve Stepanyan’ın, hâlihazırda oluşturulmuş bölümün gelecekteki araştırmaları için bir yön olarak, UBA Tarih Enstitüsü’nde Ermeni Soykırımı ile ilgili belge koleksiyonlarının yayınlanmasının temelini attıklarını kaydedebiliriz”,- dedi Marukyan, Vardges Mikaelyan ve Varujan Poghosyan’ın çabalarıyla yayınlanan birkaç değerli koleksiyondan bahsederek.

Marukyan’a göre, Ermeni Sorunu’nun çeşitli konuları ve Ermeni Soykırımı tarihi üzerine araştırmalar her zaman UBA Tarih Enstitüsü’nde yürütülmüştür ve bunlar arasında Hraçik Simonyan ve Lilit Hovhannisyan’ın eserlerine de yer vermiştir.

Tarih Enstitüsü’ndeki önemli araştırma yönlerinden biri de Batı Ermenistan’ın tarihi demografisidir.

Bunun temeli, tarihi öneme sahip önemli ve önemli monografiler yayınlamış ve bir dizi bilimsel personel yetiştirmiş olan Enstitü müdürü Aşot Melkonyan tarafından atılmıştır.

Melkonyan’ın liderliğinde, Sebastia, Harput ve Van vilayetlerinin tarihi demografisiyle ilgili birkaç tez savunuldu.

“Bölümümüzün araştırma yönlerinden biri Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı tarih yazımıdır”,- diye ayrıntılandıran konuşmacı, özellikle Norayr Sarukhanyan ve Varujan Poghosyan tarafından yayınlanan eserlere değindi.

Marukyan, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıl dönümü beklentisiyle, insanlığa karşı bu suçun uluslararası alanda tanınması ve bu suçun sonuçlarının üstesinden gelme olasılıklarının araştırılması yönünün bölüm için bir öncelik haline geldiğini, bu nedenle Beniamin Poghosyan ve Armen Marukyan’ın monografilerinin bu açıdan önemli olduğunu bildirdi.

“Azerbaycan’ın 2020-23 yıllarında Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı gerçekleştirdiği saldırı ve Artsakh’ın boşaltılmasının ardından, UBA Tarih Enstitüsü Artsakh’tan tarihçilerle dolduruldu ve Azerbaycan’ın Artsakh’ta işlediği insanlığa karşı suçları inceleme yönü de bölümün araştırma çalışmalarına eklendi.

Bölümümüzün çalışanları her zaman Ermeni Sorunu’nun çeşitli konularına ve Ermeni Soykırımı tarihine adanmış uluslararası konferanslarda konuşmuşlar ve bazı durumlarda bu konulara adanmış cumhuriyetçi ve uluslararası konferansları kendileri başlatmış ve düzenlemişlerdir”,- dedi Marukyan.

Böylece 2010 yılında “Büyük Soykırım: Kınama Karşılığı” başlıklı konferans düzenlendi ve etkinlikten bir materyal koleksiyonu yayınlandı.

2014 yılında Erivan’da “Birinci Dünya Savaşı ve Ermeni Halkı: Tarih ve Güncel Sorunlar” başlıklı uluslararası konferans düzenlendi ve bu konferansın özet materyalleri koleksiyonu da yayınlandı.

2015 yılında UBA Tarih Enstitüsü, özellikle Erivan’da düzenlenen ilk küresel “Soykırıma Karşı” forumunda, Ermeni Soykırımı’nın 100. yıl dönümüne adanmış etkinliklere aktif olarak katıldı.

Nisan 2025’te UBA Tarih Enstitüsü, materyalleri de sunulan “Ermeni Halkının Ulusal Uyanışı ve Ermeni Soykırımı’nın Uluslararası Tanınması ve Kınanması Süreci” başlıklı iki günlük bir uluslararası konferansa ev sahipliği yaptı.

“Tarih Enstitüsü, Ermeni Soykırımı tarihi konularında araştırma çalışmalarında Ermeni ve Diaspora Ermeni çalışmaları kurumlarıyla işbirliğine her zaman önem vermiştir”,- diye güvence veren Marukyan, YDÜ Ermeni Çalışmaları Enstitüsü tarafından 2017 yılında yayınlanan atlasın genel bakış metninin UBA Tarih Enstitüsü tarafından yazıldığını ekledi.

2019 yılında, bu koordinasyonda, “Ermeni Halkının Soykırım Sonucunda Kaybettikleri ve Tazminat Mekanizmalarının Metodolojik Temeli” başlıklı büyük ölçekli, kolektif bir monografi yayınlandı ve 2021 yılında, Diaspora Ermeni araştırmacılarının da katıldığı, “Ermeni Soykırımının Kültürel ve Maddi Sonuçlarının Üstesinden Gelmek İçin Metodoloji ve Araç Seti” başlıklı bir sonraki kolektif monografi yayınlandı.

Marukyan konuşmasının sonunda, UBA Tarih Enstitüsü ile Ermeni Soykırımı Müzesi-Enstitüsü arasındaki günümüze kadar devam eden etkili işbirliğine değindi. İşbirliği özellikle bilimsel personelin ortak eğitimi alanında etkilidir.

Ermenistan Kamu Radyosu