Paşinyan’ın Kiliseye ve ruhanilere yönelik eleştirileri sert tartışmalar yarattı

Ermenistan hükümeti ve kilise, Başbakan Nikol Paşinyan’ın giderek sertleşen eleştirilerinin ardından yeniden karşı karşıya geldi.

Paşinyan, Perşembe günü yapılan kabine toplantısında kilise koşullarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ermeni kiliselerinin, insanların ‘fayanslar’, ‘çimentolar’ ve hatta ‘paslı inşaat demiri parçaları’ görebildiği ‘depolar’a dönüştürüldüğünü iddia etti, ancak bu koşulları şahsen nerede gördüğünü belirtmedi.

Paşinyan’ın açıklamalarından bir gün sonra, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Taron Çakoyan, Başbakan’ın iddialarını desteklemek için Facebook’ta fotoğraflar paylaştı. Görüntüler, Vağarşapat’taki Kutsal Eçmiadzin Ana Tahtı’nın yakınında bulunan 7. yüzyıldan kalma Surp Gayane Kilisesi’nde çekilmiş. Görüntülerde plastik şişeler, süpürgeler, kovalar, çuvallar ve diğer dini olmayan nesneler var.

Kilise üyeleri, muhalefet ve diğer kesimlerin eleştirilerine maruz kalan Paşinyan, bu kez Cuma sabahı din adamlarını çeşitli uygunsuz davranışlarla suçladığı bir dizi sosyal medya gönderisi paylaştı.

Paşinyan İsa Mesih’in ‘tapınakta ticaret yapan herkesi’ kovduğu pasajı referans alarak İncil’den alıntı yaptı.

Paşinyan, daha sonraki paylaşımlarında piskoposların ‘bekârlık yeminlerine gerçekten sadık olup olmadıkları’ sorusunu gündeme getirdi, özel olarak bir din adamını suçladı.

Başka bir paylaşımda, bekâr bir din adamının yeminini bozduğu tespit edildiğinde, makamının, rütbesinin ve cübbesinin elinden alındığını söyleyerek, bunun sonuçlarına dikkat çekti.

Paşinyan’a, iktidardaki Sivil Sözleşme partisi üyeleri ve Başbakan’ın eşi Anna Hakobyan da destek verdi

Paşinyan’ın kiliseye karşı eleştirileri sosyal medyada çalkantı yarattı, sert eleştiriler aldı.

Yaklaşık 15 STK, Paşinyan’ın özel olarak suçladığı din adamı hakkında bilgi ifşası için kamuoyundan özür dilemesini istedi.

İnsan hakları savunucusu Zara Hovhannisyan yetkililerin sosyal medyayı kullanmasını kısıtlayan bir yasa tasarısı taslağı hazırlamayı önerdi.

Hovhannisyan, ‘Elbette açık bir toplumun destekçisiyim, ancak böyle bir ‘açıklık’ kabul edilemez; her gün uygunsuz paylaşımlarla şok olamayız’ diye yazdı.

Hükümet ile kilise liderliği arasındaki gerilim, Ermenistan’ın 2020’de İkinci Dağlık Karabağ Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından, Tüm Dünya Ermenileri Ruhani Reisi II. Karekin’in Paşinyan’ın istifası çağrılarına katılmasıyla daha da su yüzüne çıkmıştı.

Paşinyan 2018’de Kadife Devrim ile iktidara geldiğinde kiliseyi eski rejimle ve oligarşiyle işbirliği yapmakla suçlamıştı.

(OC Media, Ajanslar)

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