Kilikya Ermeni Katolikosu Aram I, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi

Kilikya Ermeni Katolikosluğu Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, Kilikya Ermeni Katolikosu I. Aram ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında Atina’da bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, Ermenistan’a dair meseleler bölgesel ve jeopolitik gelişmeler bağlamında ele alındı. 2025 yılı Mayıs ayının ortasında Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaşan Katolikos Aram I’in, ziyaretinin ilk anlarında Başbakan Miçotakis ile buluştuğu ve Lübnan Cumhurbaşkanı General Joseph Aoun ile Başbakan Nevvaf Selam’ın selamlarını ve çeşitli önerilerini Başbakan’a ilettiği belirtildi.

Katolikos ile Başbakan, görüşmede Orta Doğu’daki genel jeopolitik durumu değerlendirdi; bu çerçevede özellikle Ermenistan, Lübnan ve Suriye’ye odaklanıldı. Katolikos Aram I’in Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile daha önce de temaslarda bulunmuş olması nedeniyle ikili arasında tanışıklığın bulunduğu kaydedildi.

Görüşmenin başında, Katolikos Aram I, Yunanistan Ermeni Piskoposluğu’nun yeni seçilen ruhani önderi Başrahip Piskopos Sahak Emişyan’ı Başbakan’a tanıttı. Ayrıca beraberindeki heyet üyeleri de takdim edildi: Katolikosluk Genel Sekreteri Başrahip Piskopos Tacat Aşıgyan, Limasol Ruhani Pastörü Başrahip Hovhannes Sahtcyan ve Katolikosluk Orta Doğu Kiliselerarası ve Dinlerarası İlişkiler Direktörü Ruhani Sarkis Abrahamyan.

Görüşme sırasında Katolikos Aram I, Başbakan Miçotakis’e Sis İncili’nin bir nüshasını da takdim etti. Ardından taraflar, baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Açıklamada ayrıca, Katolikos Aram I’in Atina Uluslararası Havalimanı’nda Yunan hükümeti temsilcileri, Yunanistan Kilisesi Lideri II. Hieronymos’un temsilcileri, Yunanistan Ermeni Piskoposluğu’nun yöneticisi Dr. Armen Derian, Katolikosluk Merkezi Yönetimi üyelerinden Tagvor Hovakimyan ve diğer resmi yetkililer tarafından karşılandığı bilgisi de paylaşıldı.

ERMENİ HABER AJANSI