2025 Ocak-Nisan döneminde devlet bütçesi gelirlerinde 128,8 milyar dramlık artış kaydedildi

Ermenistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin devlet bütçesi uygulama verilerini yayımladı.

Rapora göre, yılın ilk dört ayında devlet bütçesi gelirleri 992,2 milyar dram olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemine kıyasla %14.9 oranında, yani 128.8 milyar dramlık bir artışa işaret ediyor.

Aynı dönemde devlet bütçesi harcamaları ise 931.3 milyar dram oldu. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %14’lük veya 114.2 milyar dramlık bir artış anlamına geliyor.

Böylece, 2025’in ilk dört ayında devlet bütçesi 60.9 milyar dram fazla verdi. Bu rakam, 2024’ün aynı dönemindeki 46.3 milyar dramlık bütçe fazlasına göre kayda değer bir artışı temsil ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI