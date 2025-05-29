Yerevan’da Juventus Futbol Kulübü Akademisinin temel atma töreni gerçekleşti

İtalya’nın ünlü futbol kulübü Juventus’un akademisinin temel atma töreni, Yerevan’daki “Hrazdan” stadyumunun bitişik alanında gerçekleştirildi.

Törene Fransa Milli Takımı’yla Dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşamış, Juventus’un efsane futbolcusu David Trezeguet, Ermenistan Futbol Federasyonu (EFF) Başkanı Armen Melikbekyan, Juventus Ermenistan Akademisi Müdürü Albert Abrahamyan ve İtalya’nın Ermenistan Büyükelçisi Alessandro Ferranti katıldılar.

Albert Abrahamyan’ın verdiği bilgiye göre, burada Juventus’un Ermenistan’daki eğitim altyapılarından biri olan bir spor kompleksi inşa edilecek. Ayrıca, UEFA’nın ikinci kategorisine uygun çok amaçlı bir stadyum da projeye dahil olacak.

Ermenistan Futbol Federasyonu Başkanı Armen Melikbekyan ise EFF’nin bu projeye son bir yıl içerisinde tam destek verdiğini belirtti.

“Son dönemde birkaç harika projemiz oldu, bunlardan biri de tam olarak budur. Büyük umutla söylüyorum ki kısa zamanda burada mükemmel altyapıların hayata geçirildiğini göreceğiz.”

İtalya’nın Ermenistan Büyükelçisi Alessandro Ferranti, bu tür girişimlerin iki halk arasındaki dostluğun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti: “Bu akademi, İtalya’nın bir parçasıdır ve Ermenistan topraklarına adım atıyor. Bu hepimizin ortak mirası olacak, çünkü futbol tüm insanlığın mirasıdır.”

Dünya futbolunun önemli isimlerinden David Trezeguet ise böyle bir projenin hayata geçirilmesini çok değerli bulduğunu belirtti.

“Juventus olarak bu ülkede bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle yeni bir futbolcu neslini yetiştirme imkânımız olacak. Umuyorum ki inşaat çalışmaları kısa sürede tamamlanır ve burada faaliyete geçebiliriz,” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI