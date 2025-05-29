Sayat Nova Çocuk Korosu Ortaköy’de

Sayat Nova Çocuk Korosu, 1 Haziran’da Ortaköy’de sahne alıyor. Eski ve yeni üyelerin birlikte hazırladığı performans, seyircileri Ermenice şarkılar ve oyunlarla buluşturacak.

Sayat Nova Çocuk Korosu, Ortaköy’de sahneye çıkıyor.

1989 yılında kurulan çocuk korosunun eski ve aktif üyeleriyle birlikte organize ettiği konser 1 Haziran Pazar günü Tarkmanças Okulu Sahnesi’nde gerçekleşecek. Koro üyeleri, konseri ‘performans’ olarak nitelendiriyor.

Koro olarak sadece şarkı söylemediklerini belirten koro yönetimi, ürettikleri müzikle Ermeniceyi oyun diline taşıdıklarını söylüyor ve “müziğin temellerini neşeyle” öğrettiklerini belirtiyor. Repertuvar Ermenice ağırlıklı şarkılardan oluşacak. Sayat Nova Çocuk Korosu yöneticileri, performansla ilgili şunları söyledi:

“Bizim çocukluğumuzda olmayan ama bugün her çocuğun içinde olduğu çok yönlü aktivite dünyasında, Ermeniceyi bir ‘katılma’ diline dönüştürmeyi hedefliyoruz. Şarkı söylemenin, yaratıcı müzikli oyunlar oynamanın ve en önemlisi bunları birlikte yaparken eğlenmenin mümkün olduğunu çocuklarla birlikte yaşayarak görmek bizim en büyük motivasyonumuz oldu.

Bu sistemi ikinci yılımızda da sürdürebilmek, yine güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün oldu. Şarkı seçiminden oyun moderasyonuna, yeni müzikler üretmekten organizasyon detaylarına kadar hepimiz farklı sorumluluklar üstlenerek bu dönemi tamamladık. Gelecek yıllarda da aynı heyecanla devam etmeyi umuyoruz.”

Yöneticiler sözlerini şöyle sürdürdü: “1 Haziran’daki performansımız için herhangi bir davetiye olmayacak, giriş serbest olacak. Şarkılar söyleyeceğiz, siz seyircilerin de dahil olacağı müzikli oyunlar oynayacağız. Yani bir prova günümüzü sizlerle paylaşacağız. Herkesi bu renkli, sesli, neşeli deneyime davet ediyoruz.”

Performans saat 17:00’de başlayacak.

Adres: Cibinlik sokak No:14/2 Ortaköy, Beşiktaş

Agos