Ermenistan, Kazakistan ve Özbekistan’ın turizm temsilcileri bir araya geldi

27 Mayıs tarihinde BDT üye ülkelerinin turizm konularıyla ilgili konsey toplantısı çerçevesinde, Ermenistan Turizm Komitesi Başkanı Lousine Gevorgyan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakan Yardımcısı Yerzhan Yerkınbayev ve Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Turizm Komitesi Başkanı Umid Shadiyev ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Turizm Komitesinden yapılan açıklamaya göre görüşmeler sırasında taraflar, sektördeki mevcut gelişmeler, eğilimler ve sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulundular ve ikili iş birliğinin gelecekteki geliştirilme olanaklarını ele aldılar.

Taraflar, özel sektörün teşvik edilmesi dahil olmak üzere, ülkelerinin turizm potansiyeli hakkında farkındalığın artırılmasının önemini vurguladılar.

ERMENİ HABER AJANSI