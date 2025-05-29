Ermenistan Başbakan Yardımcısı: Azerbaycan ile sınır belirleme süreciyle egemenliğimizi güçlendiriyor ve kırılganlığımızı azaltıyoruz.

Azerbaycan ile yürütülen sınır belirleme süreciyle Ermenistan, egemenliğini güçlendiriyor ve kırılganlığını azaltıyor. Bu açıklamayı Aparan’da gazetecilerle yaptığı konuşmada Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan yaptı.

Grigoryan, “Sınır belirleme süreciyle biz hem egemenliğimizi güçlendiriyoruz hem de kırılganlığımızı azaltıyoruz. Bu süreç Gürcistan sınırının köşesinden başlayarak İran sınırının köşesine kadar devam edecek. Umarım her şey kurallara uygun şekilde yürütülür. Tehlike beklemiyorum” dedi.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, barış anlaşmasının imzalanması ile sınır belirleme süreçlerinin paralel yürüyen fakat birbirine bağlı olmayan süreçler olduğunu vurguladı.

Grigoryan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında sınır belirleme ve sınır güvenliği konularında çalışan devlet komisyonlarının bir sonraki toplantısının tarihinin henüz belli olmadığını da sözlerine ekledi.

Hatırlanacağı üzere, 16 Ocak’ta yapılan bir önceki toplantıda taraflar, sınır belirleme çalışmalarının Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan sınırlarının kesiştiği kuzey noktasından başlayarak güneye, İran İslam Cumhuriyeti sınırına kadar devam etmesi konusunda anlaşmaya varmışlardı.

ERMENİ HABER AJANSI