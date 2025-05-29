Berkeley’de Ermeni öğrencilerin film gösterimini kim iptal etti?

Berkeley Üniversitesi’nde Ermeni öğrencilerin yapacağı belgesel gösterimi, son anda iptal edildi. Ermeni öğrenciler filmini Azeri öğrencilerin baskısıyla sansürlediğini iddia ederken, üniversite iddiaları reddediyor.

University of California Berkeley, 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü’nde Ermeni öğrencilerinin belgesel gösterimini, Azeri öğrencilerin baskısı nedeniyle son anda iptal ettiği iddiasıyla uzun süredir eleştirilerin hedefinde.

Ermeni Öğrenciler Derneği (ASA), etkinliğin 24 Nisan Ermeni Soykırımı Anma Günü için planlandığını, ancak Azerbaycanlı öğrencilerin itirazları üzerine ertelendiğini belirterek üniversiteyi sansürle suçladı.

Gösterilmesi planlanan, Sareen Hairabedian’ın yönettiği My Sweet Land (Benim Tatlım Ülkem) isimli belgesel, 2020’de Ermenistan-Azerbaycan arasındaki 44 günlük savaş sırasında yerinden edilen 11 yaşındaki bir çocuğa odaklanıyor.

ASA, üniversitenin etkinliği “Azerbaycan hükümetinin baskısı sonucu” iptal ettiğini öne sürerek, bu kararı Ermenilerin susturulması olarak nitelendirdi.

UC Berkeley yetkilileri ise iptalin siyasi baskı değil, lojistik sorunlar ve personel yetersizliği nedeniyle olduğunu açıkladı. Berkeley İnsan Hakları Merkezi İcra Direktörü Betsy Popken, “Yabancı hükümetler düzenlediğimiz etkinliklere karışamaz” diyerek, film gösterimi sırasında meydana gelebilecek protestoların ek güvenlik personeli gerektirdiğini, ancak etkinliğin son dakikada planlandığı için bunun mümkün olmadığını belirtti.

Bireysel Haklar ve İfade Vakfı (FIRE), Berkeley Üniversitesi’nin kararını eleştirerek, dış baskılara boyun eğmenin kampüs içi ifade özgürlüğü açısından tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini savundu. FIRE’dan Jessie Appleby, bu tür adımların “benzer davranışları teşvik edeceğini” ifade etti.

Belgesel gösteriminin iptali, akademik özgürlük ile siyasi etkilerin üniversite etkinlikleri üzerindeki rolü hakkında daha geniş bir tartışmayı da beraberinde getirdi. UC Berkeley, ertelemenin tamamen lojistik nedenlere dayandığını savunsa da, yaşananlar kurumların ifade özgürlüğü ile güvenlik ve dış baskılar arasında denge kurma konusundaki zorluklarını da gündeme getirdi.

Agos