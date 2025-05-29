Agos Gazetesi, 1500’üncü sayısıyla yarın bayilerde

“Bugüne kadar yanımızda duran, bizimle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerle buralara geldik, iyi ki varsınız.”

1996’da Hrant Dink ve bir grup arkadaşı tarafından, Türkiyeli Ermenilerin sorunlarını kamuoyuna anlatmak amacıyla kurulan Agos Gazetesi 1500’üncü sayısına ulaştı.

Cumhuriyet döneminin Türkçe-Ermenice olarak yayımlanan ilk gazetesi olan Agos; demokratikleşme, azınlık hakları, geçmişle yüzleşme, Türkiye’deki çoğulculuğun korunması ve geliştirilmesi konularını merkeze alan bir yayın çizgisine sahip.

Gazete, yarın (30 Mayıs) bayilerde olacak 1500’üncü sayısı vasıtasıyla şu mesajı yayımladı:

“Elinizde tuttuğunuz gazete ile Agos, 1500’üncü sayısına ulaştı. Bugüne kadar yanımızda duran, bizimle birlikte yürüyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerle buralara geldik, iyi ki varsınız.”

Türkiye Ermeni toplumunun içinden çıkan bir gazete olarak Agos, sayfalarını Türkiye ve dünya meselelerine giderek daha fazla açmayı hedefliyor.

Nisan’da merhaba, 25 Şubat 1996

Agos, 25 Şubat 1996 günü ‘Nisan’da merhaba’ manşetiyle okurlarıyla buluştu. Manşete eşlik eden fotoğraftaysa Pangaltı’daki ilk bürosunda Hrant Dink ve arkadaşları masa başında.

Gazetenin kurucularından Harutyun Şeşetyan, o günleri şöyle anlatıyor:

“Hrant aradı bir gün. ‘Oğlum Dolapdere’de yer buldum gel’ dedi. Bir sekreter tutmuştuk. Lavabo yok, tuvalet yok. Poşet çayla çay yapıyorlardı. Bir gün işten çıkınca gittim. Yerde sayfalar, Ümit Kıvanç ve tanımadığım iki kişi –Türk’tü bunlar– yere çökmüş Ermeni gazetesi yapıyordu.

“Hrant ile Anna daha önce anlaşmışlardı. İkisi de varız dediler. Ofisi tutmadan önce toplantı yapmak için sürekli Luiz’in evine gidiyorduk. En uzak ev onun eviydi; ama biz onun evine gidiyorduk. Gazetenin ismi ne olacak diye düşünüyorduk. Luiz’in evinde Rupen Maşoyan vardı. Bizimle ilgisi yoktu. Karışmazdı gazete işlerine ama evde bizi dinliyormuş. Agos olsun dedi. Türkçesi de Ermenicesi de aynı anlama geliyor dedi. Hoşumuza gitti. Sonra sıfır sayısını yaptık. İlk sayıyı Paskalya’da çıkarma kararı aldık. Çok ilân gelir diye. Gazetenin daha muhabiri yok, fotoğrafçısı yok. Hiçbir şeyi yoktu…”

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