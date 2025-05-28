İlham Ahmed New York Times’a yazdı: Geçici anayasa HTŞ kadrolarınca hazırlandı ve etnik grupların haklarını korumuyor

The New York Times’ta yayımlanan makalesinde İlham Ahmed, Suriye’de hazırlanan geçici anayasanın farklı etnik grupların haklarını korumakta yetersiz kaldığını belirtti ve Alevi ve Dürzi’lere yönelik saldırıları ‘Kapsayıcı olmayan anayasal düzenin yol açtığı çatışma sinyalleri’ olarak değerlendirdi.

Artı Gerçek – ABD merkezli The New York Times’ta yayımlanan makalede ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları askıya alma kararını memnuniyetle karşıladığını belirten İlham Ahmed, yine de ülkedeki çoğulcu yapının yeni sistemde yeterince temsil edilmediğini yazdı.

Yeni geçici anayasayı “tehlikeli bir gelişme” olarak nitelendiren İlham Ahmed, yeni sistemin “İslam hukukunu ulusal yasaların temeli ilan eden merkeziyetçi bir yapıya dayandığını” vurguladı.

‘KADIN TEMSİLİNE DAYALI YEREL DEMOKRASİ MODELİ ÖRNEK OLABİLİR’

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed, Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ’’Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi’’ olarak adlandırdığı fiili yönetimin kadın-erkek eşbaşkanlık sistemine dayanan bir yönetim modeli oluşturduklarını, Araplar, Kürtler, Süryaniler, Dürziler, Ermeniler ve diğer toplulukları kapsadığını söyledi ve “Bizim sistemimiz sadece Suriye için değil, tüm Ortadoğu için bir örnek olabilir” ifadelerini kullandı.

‘GEÇİCİ ANAYASA HAYAT TAHRİR EL-ŞAM KADROLARINCA HAZIRLANDI’

Mart ayında DSG ve Suriye’deki geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Eş-Şara) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, ülke genelinde ateşkes, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve siyasi temsil hakkı gibi ilkelerin benimsendiğini belirten İlham Ahmed, buna karşın aynı dönemde imzalanan geçici anayasanın bu ilkeleri tehdit ettiğini söyledi.

İlham Ahmed’e göre anayasa, büyük ölçüde Colani’nin geçmişteki silahlı grubu Heyet Tahrir el-Şam’a yakın isimler tarafından hazırlandı ve yürütmeye geniş yetkiler tanıyor.

İlham Ahmed ayrıca, mart ayında Suriye’nin kıyı bölgelerinde çoğu Alevi bin 600 sivilin öldürüldüğü saldırıyı ve Dürzi topluluğa yönelik şiddet olaylarını, “kapsayıcı olmayan anayasal düzenin yol açtığı çatışma sinyalleri” olarak değerlendirdi.

‘ABD TARİHİ BİR ROL OYNAYABİLİR’

Makalesini bir çağrıyla sonlandıran İlham Ahmed, “Yeni Suriye baştan itibaren herkesi kapsamalıdır. ABD yönetimi ve Kongresi, bu kapsayıcı ve demokratik hükümetin inşasında tarihi bir rol oynayabilir” ifadelerine yer verdi. (ANKA)

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