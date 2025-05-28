Gökçeada tehdit altında mı? Misyonerlik tartışmaları alevlendi

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Gökçeada’da misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, Patrikhane’nin artan bölgesel etkisi tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şirinköy’deki taşınmazların 49 yıllığına özelleştirilmesi ise bu faaliyetlerin kurumsallaşma sürecine dönüştüğü yönündeki endişeleri güçlendirdi

Türkiye’nin batısında, stratejik konumuyla dikkat çeken Gökçeada’da son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Çanakkale’ye bağlı adada bulunan geniş bir alanın uzun vadeli işletme hakkının devredilmesi yönündeki adım, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada Şirinköy’de yer alan toplam 106 bin metrekareyi aşan taşınmazlar ve üzerlerindeki yapılar, 49 yıllığına işletilmek üzere özelleştirme kapsamına alındı.

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, bu ihaleye vakıflar, kooperatifler, yatırım fonları ve yasal olarak taşınmaz edinebilecek dernekler de dahil olmak üzere çok sayıda tüzel ve gerçek kişi katılabilecek. İhale süreci 7 Temmuz’a kadar devam edecek.

Diplomatik trafik ve dini bağlantılar

Ada üzerindeki tartışmalar sadece ekonomik yönüyle sınırlı değil. Son yıllarda Gökçeada, Fener Rum Patrikhanesi’nin özel ilgisine mazhar olan bölgeler arasında öne çıkıyor. Patrikhane’nin gerek yerel temaslar, gerekse uluslararası ilişkiler yoluyla bölgede artan bir etkinlik arayışı içinde olduğu iddiaları sıkça gündeme geliyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde, geçtiğimiz yıl Atina’da düzenlenen bir konferansta Gökçeada ve Bozcaada’nın geleceğiyle ilgili yapılan açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı etkinlikte iki adanın Yunanistan’a bağlanması yönündeki söylemler dikkat çekmişti. Ardından, Patrik Bartholomeos’un da katılımıyla Atina yakınlarında Gökçeada ve Bozcaada Meydanı’nın açılışı yapılmıştı.

Simgesel anlamlar taşıyan gelişmeler

Tüm bu süreçte sembolik bazı adımlar da atıldı. Patrik Bartholomeos’un kardeşi olan Zacharo Anastasiadou’nun Atina’da yaşamını yitirmesinin ardından Gökçeada’da toprağa verilmesi, ada ile olan manevi bağın altı çizilerek vurgulandı.

Muhabir: Emre ARKIN

https://www.akdenizmanset.com.tr/gokceada-tehdit-altinda-mi-misyonerlik-tartismalari-alevlendi