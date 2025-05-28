Ermenistan’da kamuoyu araştırması: Siyasi partilere güven azalıyor

Kafkas Barometresi araştırmasının sonuçlarına göre, Ermenistan’da siyasi partiler ve medya en az güvenilen kurumlar, en güvenilir ise dini kurumlar ve ordu.

Kafkas Araştırma Kaynakları Merkezi (CRRC) tarafından yürütülen Kafkas Barometresi araştırmasının sonuçları açıklandı. 2024 yılının Temmuz ile Ekim ayları arasında yapılan araştırmada, Ermenistan genelinde 18 yaş ve üzeri 1,561 kişiyle yüz yüze görüşüldü.

Civilnet’ten Nanor Froundjian’ın haberine göre, araştırmada siyasi partilere güven azalıyor. Siyasi partilere tamamen güvenmeyenlerin oranı 2021’de yüzde 25 iken 2024’te bu oran iki katına yaklaşarak yüzde 51,4’e çıkıyor.

2021’de halkın en güvenmediği kurumlar yüzde 57 ile parlamento ve yürütme organı (Başbakan ve Bakanlar Kurulu) olmuştu. 2024 itibarıyla bu oran sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 42,3’e düştü. Yani kısmi bir iyileşme görünüyor.

Ermenistan’da Cumhurbaşkanına duyulan güvensizlik oranı son üç yılda neredeyse aynı kaldı. Sembolik bir anlamı olduğunu söyleyen katılımcıların yaklaşık yarısı Cumhurbaşkanlığı’na güvensizlik ifade etti.

Medyaya, AB’ye, NATO’ya güvensizlik

Medya da, siyasi partiler ve hükümetler arası askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ile birlikte en az güvenilen kurumlar arasında. KGAÖ, 2020 İkinci Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında Ermenistan’a destek verme taahhüdünü yerine getirmemişti. Ankete katılanların yüzde 62’si bu kuruma güvenmediğini belirtti.

NATO’ya da benzer bir güvensizlik var. Katılımcıların yüzde 52’si NATO’ya “tamamen” veya “kısmen” güvenmediğini söyledi.

Medya kurumlarına olan güven son üç yılda az da olsa artmış olsa da, hâlâ son derece düşük. 2021’de medyaya güvenenlerin oranı yüzde 10 iken, bu oran 2024’te yüzde 22’ye çıktı. Öte yandan, “tamamen güvenmeyenlerin” oranı yüzde 52’den yüzde 34’e düştü.

Avrupa Birliği’ne güvenenlerin oranı 2021’de yüzde 63 iken, bu oran 2024’te yüzde 29,5’e düştü. Aynı dönemde, AB’ye güvenmeyenlerin oranı yüzde 24’ten yüzde 42,7’ye yükseldi. Bu düşüşle AB, güven sıralamasında 3. sıradan 10. sıraya geriledi.

Dini kurumlara güven arttı

Öte yandan araştırmaya göre dini kurumlara duyulan güven belirgin biçimde arttı. 2021’de yüzde 11 olan “tam güven” oranı, 2024’te yüzde 62,5’e yükseldi.

Ordu ise dini kurumlardan sonra en çok güvenilen ikinci kurum oldu. 2024’te katılımcıların yüzde 49,6’sı orduya tamamen güvendiğini belirtti. Bu, 2021’deki yüzde 58’lik orana kıyasla küçük bir düşüş anlamına gelse de, ordu hâlâ yüksek güvene sahip kurumlar arasında.

Haber için nereye başvuruluyor?

Ermenistan’da insanlar güncel gelişmelerle ilgili bilgi almak için hâlâ en çok televizyonu (yüzde 34) tercih ediyor. Onu yüzde 28 ile sosyal medya izliyor.

Haberciliğe olan güvenin düşük olmasına rağmen, Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitüsü (IRI) tarafından Aralık 2023’te yapılan ayrı bir ankette, katılımcıların yüzde 63’ü Ermeni medya kuruluşlarını Ermenistan’daki güvenlik durumu hakkında bilgi almak için “çok” veya “biraz” güvenilir bulduğunu söyledi. Bu ankette 18 yaş ve üzeri 1,508 Ermenistanlıyla görüşüldü.

Batı medya kuruluşlarına güven yüzde 49’a, Rus medyasına güven ise yüzde 28’e düştü. Buna karşın, yüzde 72 gibi halkın büyük çoğunluğu, bilgi kaynağı olarak arkadaşlarına ve ailelerine güvendiğini belirtti.

Katılımcıların yüzde 22’si, hiçbir medya kuruluşunun siyasetle ilgili haberlerinde güvenilir olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Siyasi figürlerin bilgi kaynağı olarak güvenilir görülmemesiyle birlikte, 2024’te katılımcıların yüzde 73,3’ü “siyaset ve hükümet bazen o kadar karmaşık görünüyor ki ne olduğunu anlayamıyorum” görüşüne katıldığını söyledi. Yüzde 72’i ise kamu görevlilerinin halkın fikirleriyle pek ilgilenmediğini düşünüyor.

Basın özgürlüğü sıralamasında Ermenistan önde

Tüm bu olumsuz algılara rağmen, Ermenistan 2025’te Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 34. sırada yer aldı ve 73,96 puanla “tatmin edici” kategorisine yerleşti. “Tatmin edici” kategorisi, beş kategori arasında ikinci sırada. Öte yandan Ermenistan, 57. sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nden ve 159. Sıradaki Türkiye’den çok daha iyi bir sıralamada.

Kaynak: Civitnet, Nanor Froundjian

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