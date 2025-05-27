Slovakya Başbakanı Ermeni Soykırımı Anıtını ziyaret etti

Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun başkanlık ettiği heyet, Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan v Yerevan Belediye Başkan Yardımcısı Armen Pambukhchyan’ın eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’ni ziyaret etti.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Slovakya Başbakanı, Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına anıta çelenk bıraktı. Ardından konuklar, ebedi ateşin yanına çiçekler bıraktı ve Ermeni Soykırımı’nın masum kurbanlarının anısına bir dakikalık saygı duruşundu bulundu.

Ziyaretin sonunda Robert Fico, Hatıra Parkında gezinti yaptı ve Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına gümüş ladin (Picea pungens) ağacı dikti.

Ermenistan Kamu Radyosu