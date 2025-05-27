Mirzoyan: “Türkiye ile diyalog herhangi bir önkoşul olmaksızın gerçekleşmelidir”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, “Yerevan Diyaloğu” başlıklı uluslararası forum kapsamında gerçekleştirilen panel tartışmasında, Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci ve Ermenistan-AB ortaklığı konularına değindi.

Mirzoyan, Türkiye ile başlatılan sürecin hem Ermenistan hem Türkiye tarafından herhangi bir ön koşul olmaksızın yürütüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

“Türkiye ile diyaloğumuzu, iki tarafın da açıkça belirttiği gibi, herhangi bir ön koşul olmaksızın başlattık. Bugün şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog, tahmin edileceği kadar sorunlu değil.”

Dışişleri Bakanı, Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, sınırların açılması ve ulaşım bağlantılarının tesis edilmesi için tek engelin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmelerin henüz tam anlamıyla sonuçlanmaması olduğunu belirtti.

“Bugün ile yarın arasında duran tek şey, Ermenistan-Azerbaycan sürecinin henüz tamamlanmamış olmasıdır. Kişisel kanaatim şu ki, eğer Türkiye ile anlamlı bir ilerleme sağlayabilirsek, bunun Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine büyük olumlu etkisi olacaktır.”

Mirzoyan, Ermenistan’ın dış politikasında çeşitliliğe ve uluslararası ortaklarla çok yönlü ilişkilere önem verdiklerini vurguladı:

“Demokrasiye sahibiz. Uluslararası ortaklarımızla ilişkilerimizi çeşitlendiriyoruz. Birkaç program ve mekanizma başlattık. AB ile Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması’na (CEPA) sahibiz. Avrupa Birliği ile yeni bir Ortaklık Gündemimiz var. Ancak burada büyük bir beklenti de söz konusu.”

Mirzoyan, bu iş birliğinin karşılıklı anlayışa ve uyumlu vizyonlara dayanması gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu çift taraflı bir süreçtir. Beklentilerimiz olabilir, fakat belki de Avrupa tarafı buna henüz hazır değildir. Bu nedenle, vizyonlarımızın nerede kesiştiğini anlamalıyız. Gerçekten örtüşüyorsa, o zaman ortak geleceğimizi birlikte nasıl planlayacağımızı da belirlemeliyiz.”

ERMENİ HABER AJANSI