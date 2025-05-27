Gökçeada Rum Adası mı olacak?

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Rum milliyetçileri ve onların bir numaralı hamisi Fener Rum Patrikhanesi’nin göz diktiği Gökçeada’da çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Ada adeta Patrikhane tarafından dört koldan markaja alınmış durumda. Ada’daki misyonerlik faaliyetlerine hız veren Fener Rum Patrikhanesi, bürokrasi ve ikili ilişkileri aracılığıyla hummalı bir çalışma içinde. İşte detaylar.

Bu çalışmalar çerçevesinde Gökçeada Şirinköy’deki 106 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve üzerindeki yapıların 49 yıl süreyle özelleştirilmeye açılması, “Patrikhane’nin zaferi” olarak yorumlandı. Patrikhane’nin, başkaları üzerinden buraların işletme hakkını 49 yıllığına alacağı ifade ediliyor.

İHALEYE VAKIFLAR DA KATILABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Çanakkale’deki bazı taşınmazlar ile üzerindeki yapıları, 49 yıllığına“işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirecek. ÖİB’nin konuya ilişkin duyurusu, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine bağlı Şirinköy’deki 106 bin 151,08 metrekare yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerindeki yapılar, bütün halinde 49 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları, kooperatifler, vakıflar, gayrimenkul yatırım fonları ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. İhale için 7 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA İÇİN ANIT DİKTİLER YUNANİSTAN’A İLHAKINI KONUŞTULAR

Çok değil, geçtiğimiz yıl Fener Rum Patriği Bartholomeos himayesinde, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Büyük Helen Vakfı tarafından düzenlenen konferansta, Gökçeada ve Bozcaada’nın ilhakı konuşulmuş, konferansa Yunanistan Cumhurbaşkanı da katılmıştı. Akabinde Patrik Bartholomeos, Attika bölgesindeki Nea Smyrni (Yeni İzmir) Belediyesi tarafından dikilen Gökçeada ve Bozcaada Meydanı’nın açılış törenine katılmıştı.

PATRİK BARTHOLOMEOS, GÖKÇEADA DOĞUMLU

Çok fazla dile getirilmese de Patrikhane’nin Gökçeada’ya olan bu ilgisinin bir diğer sebebi de Rum Patriği Bartholomeos’un Gökçeada doğumlu olması. Patrik ve Patrikhane, bu yüzden Gökçeada’ya çok fazla önem gösteriyor. Patriğin doğduğu evin de bakımlı bir şekilde tutulduğu ve Patrik tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Patrik’in, yılda bir iki kez doğduğu evde kaldığı belirtiliyor. Bartholomeos, geçtiğimiz hafta Gökçeada’da ayine katılarak, çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.

ATİNA’DA TEDAVİ GÖRDÜ, GÖKÇEADA’YA GÖMÜLDÜ

Fener Rum Patriği Bartholomeos’un ablası Zacharo Anastasiadou, Yunanistan’ın başkenti Atina’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra Gökçeada’da toprağa verilmişti.

https://www.milligazete.com.tr/haber/25105531/gokceada-rum-adasi-mi-olacak