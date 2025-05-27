Fransa, Goris’te konsolosluk açacak, bu bir “siyasi mesaj”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot Yerevan’da yaptığı açıklamada, yakında Syunik İdari Bölgesinin Goris kentinde Ermenistan-Fransız Adem-i Merkeziyetçi İşbirliği Konferansı düzenleneceğini söyledi.

Ermeni mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında Barrot, bu konferansın iki ülke arasındaki ilişkiler açısından çok önemli olduğunu, ayrıca Sünik’te düzenlenmesinin siyasi bir mesaj taşıdığını belirtti.

Bu çerçevede Fransa, Goris’te bir konsolosluk ajansı açmayı planlıyor.

Bakan Barrot, Fransa’nın Ermenistan ile uzun vadeli bir ilişki taahhüdü üstlendiğini ve bu bağlamda iki ülke arasında birkaç belge imzalandığını, bunların da “gelecekteki ilişkilerimizin temeli” olacağını ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanı, Paris’in Yerevan’la giderek daha yapıcı hale gelecek bir ilişki kurmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ermenistan Kamu Radyosu