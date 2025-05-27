Ermenistan Parlamento Başkanı: “Karabağ Ermenileri bir gün geri dönmeli”

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Karabağ Ermenilerinin bir gün, koşullar güvenli hale geldiğinde, yeniden kendi evlerinde yaşamaya dönmeleri gerektiğini ifade etti. Simonyan, aynı zamanda Ermeni kiliselerinin de bir gün tekrar ibadete açılmasının olumlu olacağını belirtti ve bunun uygun politikaların izlenmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Simonyan’a göre, barış anlaşması imzalandıktan sonra Ermenilerin Bakü’de yaşaması, diğer grupların da geçmişte yaşadıkları Ermenistan topraklarındaki köylerine dönmesi mümkün hale gelebilir. Bu çerçevede, Gürcistan’daki Ermenilerin yaşam koşullarını örnek gösterdi.

Barışın sadece tarafların birbirine selam vermesi anlamına gelmediğini vurgulayan Meclis Başkanı, barış anlaşmasının imzalanmasından kısa bir süre sonra Ermenistan ve Azerbaycan vatandaşlarının ticaret yapmaya, iletişim kurmaya ve çeşitli alanlarda iş birliği geliştirmeye başlayacaklarını söyledi.

Toplumların barışa hazırlanması gerektiğini savunan Simonyan, yüzyıllar boyunca savaşan Fransa ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerini örnek gösterdi. Ayrıca Karabağ’ın abluka altında olduğu dönemlerde bile ticaretin tamamen kesilmediğini, bazı Karabağlıların konyak sattığını ve gelir elde ettiğini hatırlatarak, halkın birbirinden tamamen kopuk ve duvarlar ardında yaşayacağına dair hayallerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

ERMENİ HABER AJANSI