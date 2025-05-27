Ermenistan Güney Kafkasya’daki dinamiği değiştirmeyi hedefliyor

Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, “Yerevan Diyaloğu” uluslararası konferansı çerçevesinde düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Ermenistan’ın sadece Güney Kafkasya değil, aynı zamanda Avrupa’nın daha geniş bölgesi, Orta Asya ve Orta Doğu’nun dinamiklerini değiştirebilecek stratejik bir dönüşüm hedeflediğini belirtti.

Rubinyan, Ermenistan’ın bölgedeki mevcut durumunu değerlendirerek şunları söyledi:

“Güney Kafkasya’da kalıcı barış tesis etme konusunda eşsiz bir fırsatımız var. Şu anda ne Azerbaycan’ın ne de Ermenistan’ın herhangi bir şeyden vazgeçme zorunluluğu yok. Bir barış anlaşması metni hazır; müzakereler tamamlandı. Bu anlaşmayı imzalamak ve onaylamak için tarihi bir fırsatımız var.”

Rubinyan, Ermenistan ile Azerbaycan, ayrıca Ermenistan ile Türkiye arasında tüm ulaşım hatlarının açılmasının, sadece bölgesel bağlantıları değil, aynı zamanda bölgenin güvenlik mimarisini de köklü şekilde değiştireceğini vurguladı.

Konuşmasında küçük ülkelerin küresel belirsizlik ortamında nasıl yön bulabileceği konusuna da değinen Rubinyan, şu ifadeleri kullandı:

“Günümüz dünyasında küresel düzenin sarsıldığı bir dönemde, küçük ya da orta ölçekli ülkeler için belirsizliğin bir numaralı kaynağı çatışmadır. Eğer siz çatışmayı ortadan kaldırırsanız, belirsizliği de ortadan kaldırırsınız. Ulaşım hatlarını açarsanız, yine belirsizliği azaltırsınız. Aynı zamanda yeni çatışmaların riskini de en aza indirirsiniz. İşte bu bizim stratejimizdir.”

Ancak Rubinyan, bu sürecin kolay olmadığını da ekleyerek, “Potansiyel ortaklarımız bizim kadar yapıcı değil, bu süreci zorlaştırıyor. Ama biz kendi örneğimizle barışın mümkün olduğunu göstermeyi hedefliyoruz” dedi.

ERMENİ HABER AJANSI