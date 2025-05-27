Ermenistan, 2027’de Frankofon ülkelerin Kültür Bakanları Konferansına ev sahipliği yapacak

Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen Frankofon Ülkelerin Kültür Bakanları Konferansı’nda, 6. Konferansın 2027 yılında Ermenistan’da yapılması önerisi ele alındı ve kabul edildi.

Konferansa Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Daniel Danielyan katıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ev sahipliği teklifi konferans katılımcıları tarafından oybirliğiyle kabul edildi ve bu karar, yakında Uluslararası Frankofoni Örgütü tarafından onaylanacak olan konferansın nihai bildirisine de dâhil edildi.

Bildiri metninde, “2027 yılında bir sonraki konferansın Ermenistan’da düzenlenmesinden memnuniyet duyarız” ifadelerine yer verilirken, Ermenistan’ın ev sahipliği teklifine teşekkür edildi.

Aynı yıl içerisinde Ermenistan, Frankofoni Uluslararası Spor ve Kültür Oyunları’na da ev sahipliği yapacak.

ERMENİ HABER AJANSI