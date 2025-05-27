Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’nde 4 bin Ermeniyi kurtaran Fransız Amiralın anısına yapılan anıt taşının açılışı gerçekleştirildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot başkanlığındaki heyet, 26 Mayıs’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Ermeni Soykırımı Anıt Kompleksi’nde 4 bin Ermeniyi kurtaran Fransız Amiralın anısına yapılan anıt taşının açılışı gerçekleştirildi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot başkanlığındaki heyet, 26 Mayıs’ta Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın eşliğinde Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre İki ülkenin dışişleri bakanları Soykırım kurbanlarının anısına adanmış anıta çelenk bıraktılar, ardından konuklar sönmeyen ateşin yanına çiçekler bırakarak bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Ziyaret kapsamında, her iki ülkenin devlet yetkililerinin katılımıyla anıtın arka kısmında, Fransız Amiral Louis Dartige du Fournet’ye ithafen bir anıt taşının açılış töreni gerçekleştirildi. Bu etkinlik, kendisine duyulan minnettarlığın ve Musa Dağı direnişinin 110. yıldönümünün bir ifadesi olarak yapıldı. Törene ayrıca amiralin akrabaları da katıldı.

Louis Dartige du Fournet, 1915 yılında Musa Dağı direnişi sırasında Fransız Doğu Filosu’nda amiral yardımcısıydı. Fransız hükümetinden emir beklemeden, askeri kariyerini riske atarak tek başına karar alıp Osmanlı ordusuna karşı mücadele eden Ermenilere yardım etmiş, bu sayede 4.000’den fazla kişi kurtarılarak Mısır’daki Port Said mülteci kampına tahliye edilmiştir.

Soykırım Müze-Enstitüsü Müdürü Edita Gzoyan, konuşmasında bugünün Fransız ve Ermeni halklarının tarihindeki anlamlı bir gün olduğunu vurguladı.

Gzoyan, “Ermeni Soykırımı’ndan ve Musa Dağı’ndaki özsavunmadan 110 yıl sonra, Ermeni halkı o dönemde 4.000 Ermeniyi kurtaran Fransız Amiral’e minnettarlığını sunuyor. 13 yılı aşkın bir aradan sonra Soykırım Anıtı’na Dartige du Fournet’nin mezarından getirilen toprakla birlikte onun anıta taşı da yerleştirildi. Dartige du Fournet yalnızca vicdanının sesini dinleyerek 4092 Ermeni’yi soykırımdan kurtardı. Ermeni halkı bu büyük Fransız hümanisti minnetle anıyor,” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı da konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Amiral Louis Dartige du Fournet’ye ve onun komutasındaki Fransız Akdeniz filosunun denizcilerine saygı duruşunda bulunuyoruz. Onlar, 4.000’den fazla Ermeni’nin hayatını kurtardılar. Aynı zamanda, 1915’te Osmanlı İmparatorluğu’nun zorunlu tehcirine direnmeyi seçerek kurtulan Musa Dağı Ermenilerini de anıyorum.”

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise konuşmasında bu törenin kendisi için özel anlam taşıdığını belirtti. Çünkü geçmişte Ermeni Soykırımı ile ilgili çalışmaları sırasında, hayatlarını riske atarak Ermenilere yardım eden şahsiyetlerin faaliyetlerini araştırdığını kaydetti.

Ermenistan Kamu Radyosu