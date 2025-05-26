İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: “Ermenistan’dan duymak istediğim şey şuydu: Hiçbir koridor olamaz”

İran, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasını destekliyor ve bunun yakın gelecekte mümkün olacağına inanıyor. Bu konuda açıklama yapan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Khatibzade, “Yerevan Diyaloğu” adlı ikinci uluslararası forumda konuştu.

Khatibzade, barış anlaşmasının yalnızca Ermenistan ve Azerbaycan için değil, tüm bölge için olumlu sonuçlar doğuracağını vurguladı.

“Açıkça belirtmeliyim ki, bölgede herhangi bir coğrafi değişikliği kabul etmiyoruz. Bu, ister ‘Zengezur Koridoru’ olarak adlandırılsın, ister başka bir isimle. Biz Ermenistan ve Azerbaycan arasında varılacak her türlü anlaşmayı destekliyoruz, fakat bu anlaşma uluslararası hukuk, normlar, egemenlik ve ülkelerin toprak bütünlüğü temelinde olmalıdır,” dedi.

İranlı yetkili ayrıca, hiçbir anlaşmanın bölgenin jeopolitik dengesini değiştirmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile Tahran’da katıldığı bir diğer paneli hatırlatan Khatibzade şöyle devam etti:

“Benim beklentim, Ermenistan’dan açık bir şekilde ‘hiçbir koridor olmayacak’ sözünü duymaktı. Koridor mantığı, bölgedeki bağlantıları kesmeye yöneliktir. Bu, bizim bölge için öngördüğümüz bir gelecek değil.”

ERMENİ HABER AJANSI