Gümüşlük’teki Kilise kiralığa çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum’daki turizm tahsisli bir hazine arazisini satılığa, tarihi Eklisia Kilisesi’ni i 25 yıllığına kiralığa çıkardı.

Ercan Vuranlar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum’daki turizm tahsisli bir hazine arazisini satılığa, tarihi Eklisia Kilisesi’ni i 25 yıllığına kiralığa çıkardı.

Bodrum’a bağlı Kızılağaç Mahallesi’nde Hazine’ye ait orman vasfındaki araziyı 5 yıldızlı, 2 bin 392 metrekare kapalı alanı bulunan 1200 yatak kapasiteli otel, köyü veya otel yapmak üzere ihaleye çıkardı.



Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi’ndeki Roma dönemine ait Gümüşlük Eklisia Kilisesi de 25 yıllığına kiralanacak. Toplamda 325.64 metrekarelik, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan taşınmaz, 25 sene süre ile sanat stüdyosu, kütüphane, sanatsal tasarım ünitesi, arşiv, sanat galerisi, sanat atölyesi veya benzeri kültürel ve sanatsal etkinlikler için yerli tüzel kişiliklere kiralama yöntemiyle tahsis edilecek.

https://bodrumolay.com/gumuslukteki-kilise-kiraliga-cikarildi/