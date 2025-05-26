Ayasofya’da kapsamlı restorasyon

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ana kubbesinde, tarihinin en kapsamlı güçlendirme ve restorasyon çalışması sürüyor. Ana kubbe, yarım kubbeler, minare ve dış yüzeydeki restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin ana kubbesinde, güçlendirme ve restorasyon çalışması devam ediyor. Oluşturulan Bilim Kurulu’nun yaptığı analiz ve incelemeler neticesinde yapının ana kubbesinde güçlendirme ihtiyacı olduğu belirlenmişti. Bu nedenle ana kubbe, tarihinin en geniş ve en kapsamlı restorasyon sürecine alındı. Restorasyon Bilim Kurulu’nun denetimi ile uygulanmaya başlandı. Ana ve yarım kubbeler depreme karşı daha dayanıklı hale getirilecek ve yapının özgün hali titizlikle korunacak. Ayasofya Camii’nin kubbesinde ve minaresinde devam eden restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi.

Sabah Gazetesi