Moskova’da “Ermenistan Tarihi Kartografya Atlası”nın yeniden basım tanıtımı yapıldı

Moskova’da “Ermenistan Tarihi Kartografya Atlası”nın faksimile yeniden basımının resmi tanıtımı gerçekleştirildi.

Atlas, Babil döneminden 20. yüzyılın ortalarına kadar Ermenistan’ın tarihsel sürecini yansıtan 500’den fazla tarihi harita içeren eşsiz bir bilimsel miras niteliği taşıyor. İlk baskısı 1960 yılında Fransa’da yayımlanan eser, Fransız deniz kuvvetleri komutanı, coğrafyacı ve haritacı Zadik Khanzadyan’ın (1886-1980) onlarca yıllık çalışmasının ürünü.

Etkinliğin açılışında konuşan “RUTSOG-İnvest” holding başkanı Ruben Grigoryan, yeniden basımın Khanzadyan’ın biyografisi ve haritaların detaylı açıklamalarıyla zenginleştirildiğini, ayrıca Fransızca, Rusça ve İngilizce olmak üzere üç dile çevrildiğini açıkladı. Grigoryan, tarihsel bilincin gelecek için önemini vurguladı.

“Tekeyan” Birliği Başkanı, profesör Ruben Mirzakhanyan atlasın çok dilli formatının önemine değinerek, Khanzadyan’ın 1967’de Ermenistan Bilimler Akademisi’nin sadece üç yurtdışı üyesinden biri olduğunu hatırlattı.

Rusya Bilimler Akademisi Etnoloji ve Antropoloji Enstitüsü Müdürü profesör Aleksey Zagrebin, etnik kartografyanın bilimsel ve siyasi önemini vurgulayarak Khanzadyan’ı ulusal kimlik korunmasında öncü olarak değerlendirdi.

Ermenistan Bilimler Akademisi üyesi profesör Ruben Safrastyan ise Khanzadyan’ın Filistin, Suriye ve Lübnan üzerine yaptığı araştırmalardan ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’daki Ermeni delegasyonu çalışmalarına katkılarından bahsetti.

Tanıtım sonunda atlas örnekleri Moskova’nın önde gelen müze ve bilimsel kurumlarına bağışlandı.

ERMENİ HABER AJANSI