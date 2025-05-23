Ermenistan’da kayıt dışı gelirler 200-300 milyar dram arasında değişiyor

Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Eduard Hakobyan, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ermenistan ekonomisinde mevcut kayıt dışı (gölge) gelirlerin toplamının yaklaşık %2-3 oranında olduğunu ve bunun parasal karşılığının 200-300 milyar dram civarında bulunduğunu belirtti.

Hakobyan, bu rakamların mevcut yasalara göre toplanması gereken ancak toplanamayan vergilere karşılık geldiğini söyledi. Ayrıca, kayıt dışı ekonominin toplam hacminin farklı değerlendirmelere göre GSYH’nin %20-22’sini oluşturduğunu ifade etti.

Hakobyan, “Birkaç yıl önce kayıt dışı ekonomi GSYH’nin %35-40’ını oluşturuyordu. Şimdi ise farklı değerlendirmelere göre bu oran %20 civarına gerilemiş durumda,” dedi.

Komite başkanına göre, Ermenistan’da kayıt dışı ekonominin hacmi son yıllarda neredeyse yarıya düşürüldü. Kayıt dışılığın en çok ticaret ve inşaat sektörlerinde yoğunlaştığı da özellikle vurgulandı.

Ermenistan Kamu Radyosu