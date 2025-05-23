Ermenistan ortak yapımı animasyona Cannes’da ödül

Natalia Mirzoyan’ın Ermenistan ortak yapımı “Mart’ta Kış” animasyon filmi Cannes’daki La Cinef yarışmasında üçüncülük ödülü kazandı.

Estonya/Ermenistan/Fransa/Belçika ortak yapımı olan ve Natalia Mirzoyan tarafından yönetilen “Winter in March/ Mart’ta Kış” adlı animasyon filmi, Cannes Film Festivali’nin La Cinef yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Film, St. Petersburg’dan evli bir çiftin gerçek hikâyesine dayanıyor. Hikâye, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başladığı ilk gün başlıyor ve savaş karşıtı olan Rus vatandaşlarının gözünden olayları aktarıyor. Film, savaşın ilk ayını ve çiftin Gürcistan’a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Bu zorlu süreç, çiftin birbirinden uzaklaşmasına ve sonunda ayrılmalarına yol açıyor.

“Winter in March”, ArtStep-studio (Ermenistan) ve Rebel Frame (Estonya) tarafından yapımcılığı üstlenilen, Estonya Sanat Akademisi Animasyon Bölümü, Black Boat Pictures (Fransa) ve White Boat Pictures (Belçika) tarafından ortak yapımcı olarak desteklenen bir proje. Film ayrıca Estonya Film Enstitüsü, Estonya Kültür Vakfı, Ermenistan Sinema Vakfı ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Filmin çekimleri, Estonya Sanat Akademisi’nin Animasyon Bölümü’nde yapıldı.

La Cinef bölümünde bu yıl birincilik ödülü, Güney Kore yapımı kısa film “First Summer”a verildi. İkinci ödül ise Qu Zhizheng (Pekin Film Akademisi) tarafından yönetilen Çin yapımı “12 Moments Before the Flag-raising Ceremony” adlı kısa filme gitti.

Bu yıl La Cinef kategorisinde, dünya genelindeki 646 film okulundan gönderilen 2.679 başvuru arasından seçilen 16 öğrenci filmi yer aldı.

Agos