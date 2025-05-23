Çorum’da Kilise Açılışına Sert Tepki: “Bu Topraklar Ezanla Yoğruldu!”

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Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Alabay, Çorum’da bir kilisenin açılmasına ve devlet eliyle ruhsat verilmesine sert tepki gösterdi. Alabay yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın halkın vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Yasin Alabay, Çorum’da bir kilisenin açılmasına ve devlet eliyle ruhsat verilmesine sert tepki gösterdi. Alabay yaptığı yazılı açıklamada, bu adımın halkın vicdanında derin bir rahatsızlık oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamasında Çorum’un kadim İslam kimliğiyle yoğrulmuş bir şehir olduğunu ifade eden Alabay, söz konusu ruhsatlandırmanın milletin dini ve kültürel değerleriyle ciddi bir çelişki oluşturduğunu belirtti.

Alabay, “Bu karar, basit bir ibadet mekânı açılışı değildir; gençliğimizin dini anlayışını ve kimliğini tehdit eden tehlikeli bir adımdır” dedi.

Hükümeti de eleştiren Alabay, yıllardır dini referanslarla siyaset yapan bir yapının bugün kendi söylemleriyle çelişen adımlar attığını savunarak; “Halkımız bu çelişkiyi net bir şekilde görmekte, maneviyatına ve inancına karşı yapılan bu duyarsız yaklaşıma tepki göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, Çorum halkının bu gelişmeye sessiz kalmadığını belirten Alabay, “Bu topraklar çan sesiyle değil, ezan sesiyle yoğrulmuştur ve ilelebet böyle kalacaktır” diyerek tepkisini yineledi.

Yeniden Refah Partisi olarak inanç değerlerini koruma kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Alabay, “Sessiz kalmayacağız! İnancımızı, tarihimizi ve gençliğimizi savunmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

https://www.leblebi.tv/corumda-kilise-acilisina-sert-tepki-bu-topraklar-ezanla-yogruldu