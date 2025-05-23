Azerbaycan’ın sahte yargılamalarda çarpıtılmış çeviri yaptığı iddia edildi

Ermenistan Meclisi “Onur Duyuyorum” Grubu Sekreteri Tigran Abrahamyan, Bakü’deki “yargılamadan” gelen resmi açıklamaların ve katılımcıların aileleriyle yaptıkları görüşmelerin, Azerbaycan’ın diğer sahtekarlıkların yanı sıra alenen söylenen sözleri bile açıkça çarpıtılmış çeviriyle sunduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Milletvekili açıklamasında, Azerbaycan’da sistematik olarak Ermenilerin tutuklanmasından soruşturmaya, çeviriye kadar olan konuların kısmen veya tamamen çarpıtıldığını ve en iyi ihtimalle yarı gerçeklerin empoze edildiğini ifade etti.

Abrahamyan, beklenmedik bir durumun yaşandığını söylemenin doğal olarak mümkün olmadığını, ancak Bakü’den gelen bilgilere, sahte yargılama konusu da dahil olmak üzere son derece temkinli yaklaşılması ve Azerbaycan propagandasının kurbanı olunmaması gerektiğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI