Almanya’da tarihi yolsuzluk davası: Azerbaycan bağlantılı rüşvet ağı ifşa edildi

Gizli para transferleri, otel yataklarına saklanmış nakit paralar, lüks hediyeler — Almanya Federal Meclisi’nin (Bundestag) merhum milletvekili Karin Strenz hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan detaylar, adeta bir siyasi gerilim filmi sahnelerini andırıyor.

Nordkurier gazetesinin ulaştığı iddianamede Münih Başsavcılığı, Strenz’e yöneltilen suçlamaları ayrıntılı şekilde sıraladı. 2021 yılında hayatını kaybeden Strenz, hayattayken Azerbaycan’ın otoriter rejimiyle ilişkileri nedeniyle yolsuzluk şüphesiyle soruşturma altındaydı. Strenz, sekiz yıl boyunca Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi olarak görev yapmıştı.

Şu anda, Bundestag’ın iki eski milletvekili ve Strenz’in yakın çalışma arkadaşları Eduard Lintner ve Axel Fischer mahkeme önüne çıkmış durumda. Her iki isim de Azerbaycan’dan rüşvet almakla suçlanıyor.

Eğer mahkeme suçlu kararı verirse, bu Almanya tarihinde bir ilk olacak: Meclis üyeleri, yabancı bir devletin çıkarları doğrultusunda kendi siyasi pozisyonlarını kötüye kullanarak para almakla hüküm giyecek.

Strenz’in ismi, soruşturmanın merkezinde yer alıyor. Bunun iki önemli nedeni var: İlki, eşi de dosyada yer alan isimlerden biri. İkincisi ise, savcılığa göre Almanya-Azerbaycan yolsuzluk ağının büyük kısmı Strenz sayesinde deşifre edildi.

İddialara göre Strenz, Azerbaycan lehine açıklamalar yapması ve oylamalarda bu yönde hareket etmesi karşılığında toplam 149.900 avro ve çeşitli lüks hediyeler aldı. Savcılar, söz konusu ödemelerin ne zaman, nerede ve hangi yollarla gerçekleştirildiğini de detaylı olarak belgeledi.

Belgelere göre, 2014 yılı Ekim ayının sonları ile Kasım başı arasında, Strenz, sanık Eduard Lintner ve Azerbaycanlı bir siyasetçi arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya göre, Strenz’in AKPM üyesi sıfatıyla Azerbaycan için önemli konularda faaliyet göstermesi karşılığında ödeme alması kararlaştırıldı.

Soruşturmanın seyri, Avrupa’daki demokratik kurumların yabancı ülkelerin etkisine ne derece açık olduğunu gözler önüne seriyor.

Ermenistan Kamu Radyosu