2025 Ermeni Film Festivali “Aznavour” ile açılacak

2025 Ermeni Film Festivali, 3 Eylül’de Los Angeles’taki tarihi Alex Tiyatrosu’nda başlayacak. Festivalin açılış filmi ise 2018’de kaybettiğimiz 180 milyon plak satarak efsaneler arasında haklı yerini çoktan kazanan Fransız-Ermeni şarkıcı Charles Aznavour’un biyografisi “Aznavour.”

2018’de kaybettiğimiz 180 milyon plak satarak efsaneler arasında haklı yerini çoktan kazanan Fransız-Ermeni şarkıcı Charles Aznavour’un doğum günü vesilesiyle bir açıklama yapan Ermeni Film Derneği, 2025 Ermeni Film Festivali’nin açılış filmini ve festivalin ev sahipliği yapacağı mekanları duyurdu. Festival, 3 Eylül Çarşamba akşamı Los Angeles’ın Glendale semtindeki tarihi Alex Tiyatrosu’nda “Monsieur Aznavour” filminin gösterimiyle başlayacak.

Mehdi Idir ve Grand Corps Malade’ın birlikte yazıp yönettiği müzikal biyografik drama “Monsieur Aznavour”, efsanevi sanatçının hayatına odaklanıyor. Yalnızca Fransa’nın en sevilen sanatçılarından biri olmayı değil, aynı zamanda Fransız kültürünü İngilizce konuşulan dünyaya taşıyan bir simge haline gelmeyi başaran sanatçıyı Tahar Rahim oynuyor.

Aznavour olarak Tahar Rahim

Tahar Rahim üstlendiği zor rolü bir Fransız sinema sitesine şöyle anlatıyor: “Benim için amaç Charles Aznavour ile benim aramda bir yerde olmaktı. Maske takmak ya da makyaj yaptırmak istemiyordum. Charles’ın ailesi, eşi ve çocuklarıyla tanışma fırsatı buldum. Bu toplantılar beni besledi. Kızı Katia’nın da sette olması bizim için büyük bir şanstı. Sanki babasını görüyormuş gibi hissettiğini söylediğinde çok büyük bir rahatlama hissettim.” Peki ortak noktalar? “İkimiz de göçmen çocuklarıydık, güvencesiz bir toplumsal tabakadan geliyorduk ve hiç de gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerimiz vardı.”

Rahim ayrıca üstlendiği rolün getirdiği sorumlulukları ve duyduğu korkuyu da şu sözlerle anlatmıştı: “İtiraf ediyorum ki korku beni çok heyecanlandıran bir şey! Kameraya şarkı söylemeyi öğrenmek istiyordum, bir hakikatin içinde olabilmeyi. Şarkı söylemek, jestler ve piyano için aylarca süren bir gözlem çalışması gerekti. Sonra ses hocam bana şarkı söyleyebileceğimi söyledi. Ses dublörüm olduğu için kendimi güvende hissediyordum. Altı ay boyunca haftada altı ila sekiz saat ders aldım. Çekimler sırasında da devam ettim. Benim belli bir avantajım vardı: Baslarda zaten bir perdem ve Charles’la bir tür benzerliğim vardı. Çekimler bitince stüdyoya geri dönüp, eksiklerimi tamamlamak için tekrar şan dersleri almam gerekti.”

2025 Ermeni Film Festivali, 3–7 Eylül tarihleri arasında Glendale’deki Alex Tiyatrosu’nda düzenlenecek. Festivalin biletleriyle ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Agos