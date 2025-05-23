1 Temmuz’dan itibaren birçok ülkenin vatandaşlarına vizesiz giriş

Ermenistan Hükûmeti 22 Mayıs tarihli oturumunda Bahreyn Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı ve Umman Sultanlığı vatandaşları ile bazı ülkelerde oturma iznine sahip yabancılar için vize zorunluluğunu kaldıran projeyi onayladı.

Bu kararla, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Umman vatandaşları artık Ermenistan’a vizesiz giriş yapabilecek. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri, Schengen Anlaşması’na taraf devletler, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı, Kuveyt Devleti veya Umman Sultanlığı’nda oturma iznine sahip yabancılar da vize muafiyetinden yararlanabilecek.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, bu değişikliğin ekonomik nedenlerle yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu değişiklik sayesinde hem insanların ülkemizi ziyaret etmesini hem de vatandaşlarımızla iletişimi kolaylaştıracağız. Aynı zamanda yatırım cazibesini de artıracağız.”

Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ise bu adımın turizm akışında önemli bir artış sağlayacağını belirtti. İş dünyasının da bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden Papoyan, bu kararın doğrudan uçuşların artmasına da zemin hazırlayacağını umut ettiğini dile getirdi.

Ermenistan Kamu Radyosu