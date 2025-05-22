Türkiye Ermenileri Patriği Patrik II. Sahak Maşalyan, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Patrik II. Sahak Maşalyan beraberindeki Beyoğlu ve Kınalıada Kiliselerin Din Görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan, Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Kıdemli Peder Krikor Damadyan, Üsküdar Surp Haç Lisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Demirci ve Surp Haç Lisesinden Yetişenler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Arat ile birlikte Vali İlhami Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler.

Türkiye Ermenileri Patriği Patrik II. Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetle bir süre görüşerek sohbet eden Vali İlhami Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

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