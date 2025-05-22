Sınır Tanımayan Gazeteciler: Aliyev rejimi giderek daha fazla otoriterliğe sürükleniyor

İlham Aliyev’in giderek derinleşen otoriter yönetimiyle birlikte, bağımsız medya kuruluşlarına yönelik baskılar da benzeri görülmemiş boyutlara ulaşıyor. 2023 Kasım ayından bu yana, rejim tarafından yürütülen tutuklama dalgası, sansüre boyun eğmeyen gazetecileri hedef alıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, halkı bilgilendirme çabaları nedeniyle keyfi olarak hapse atılan gazetecilerin yer aldığı bir portre galerisi oluşturdu.

İlham Aliyev, 20 yılı aşkın bir süredir ülkedeki medya çoğulculuğunu sistematik şekilde ortadan kaldırmakta ve bu baskılar özellikle 2023 sonbaharından itibaren ciddi biçimde artış göstermektedir. Dağlık Karabağ’daki çatışmaların ardından Azerbaycan yetkilileri, bağımsız basının kalan son izlerini de yok etmeye çalışıyor.

Tutuklanan gazetecilerin çoğu, aslında yabancı fonlardan alınan hibeler nedeniyle, “döviz kaçakçılığı” gibi uydurma suçlamalarla karşı karşıya kalmakta. Gerçekte ise bu kişiler yalnızca gazetecilik görevlerini yerine getirdikleri veya basın özgürlüğünü savundukları için cezaevine konuluyor.

RSF’nin gerçek zamanlı olarak güncellenen galerisi, baskılar altında gazetecilik cesaretini simgeleyen bu isimleri kamuoyuna sunuyor. Bu gazeteciler, kamusal eleştirinin yasaklandığı, bilgiye erişimin engellendiği ve hem devletin hem de özel sektörün muhalif sesleri susturmaya zorlandığı bir ülkede habercilik yapmaya devam ediyor.

Ermenistan Kamu Radyosu